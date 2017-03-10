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НДФЛ вырастет до 15 %

10 Марта 2017, 19:17 | В России

Не желающим откладывать на пенсию россиянам могут повысить налоги, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Министерство экономического развития России обсуждает вариант повышения либо снижения НДФЛ для граждан в зависимости от того, вносят ли он средства в систему индивидуального пенсионного капитала. Согласно предложенной схеме, чем больше гражданин вкладывает в будущую пенсию - тем меньше будет для него ставка НДФЛ.

По данным газеты «Ведомости», россияне, которые не захотят откладывать на пенсию, будут платить в виде налогов 15 % от своих доходов. Те же граждане, что будут отправлять на пенсию 10 % от своих доходов, будут платить 10 % НДФЛ. Ставка 13 % сохранится для тех, кто откладывает на пенсию 4% от зарплаты. Все эти расчеты пока не окончательные, однако, как подчеркивает издание, идея уже понравилась первому вице-премьеру Игорю ШУВАЛОВУ.

В то же время в его аппарате заявили, что вопрос "нравится - не нравится" пока преждевременен, так как в кабмине идет обсуждение налоговой конструкции вместе со страховыми взносами и результат может быть разным.

Ожидается, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) сменит государственную накопительную систему, на смену обязательным взносам работодателя придут добровольные взносы работника.

Однако эти меры, предупреждает Александра СУСЛИНА из Экономической экспертной группы, больнее всего ударят по беднейшим слоям населения. В этой категории система накоплений востребована довольно слабо, при этом налоговая нагрузка для них вырастет сильнее всего.

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Теги: пенсии  НДФЛ  Шувалов  налоги 



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