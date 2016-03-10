Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Состоятельные владельцы карт Visa готовы сэкономить на ювелирных украшениях и часах
Совокупный объем транзакций по премиальным картам Visa в прошлом году в России вырос на 39%, а их количество - на 56%. В текущем году состоятельные клиенты международной платежной системы не планируют снижать уровень своих текущих дискреционных расходов (не включающих в себя жизненно необходимые траты), свидетельствуют данные традиционного исследования Visa, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Большинство, 78% наших респондентов, в принципе, не собирается сокращать свои расходы (39% намерены их увеличить и еще столько же планируют сохранить на прежнем уровне). К снижению доходов готовятся только 19%», - сообщил директор департамента внедрения новых продуктов Visa в России Антон КРАСНЕНКОВ.
Среди статей расходов, которые состоятельные владельцы карт Visa все-таки готовы сократить в случае необходимости: приобретение ювелирных украшений и часов (указали 45% опрошенных), дизайнерской одежды и аксессуаров (42%), мебели (35%), автомобилей (33%), техники (30%), а также посещение дорогих ресторанов (43%).
Новости тематики
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Из-за Кудрина рубль пошел на взлет
Новости раздела
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба