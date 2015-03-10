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Население будет возвращать вклады в рубли – зампред ЦБ
Население будет возвращать вклады в рубли на фоне ожидаемой ЦБ стабилизации курса рубля, заявил первый зампред ЦБ РФ Алексей СИМАНОВСКИЙ, слова которого приводит «Интерфакс».
«Я исхожу из того, что стабилизация валютного курса имеет место быть, и я исхожу из того, что не должно быть каких-то всплесков здесь с точки зрения курса рубля, соотношения с валютой, резких каких-то... В этом плане, соответственно, полагаю, что население будет возвращаться в рубли постепенно», - сказал Алексей Симановский.
Объем вкладов в валюте в банках РФ в январе 2015 года увеличился на 961,3 млрд рублей (в рублевом эквиваленте), или на 19,8% - до 5 трлн 807,4 млрд рублей, вкладов в рублях - снизился на 207,3 млрд рублей, или на 1,5% - до 13 трлн 519,3 млрд рублей. В результате доля вкладов в валюте в общей сумме вкладов увеличилась за месяц до 30% с 26,1%. Это стало максимальным значением этого показателя с сентября 2009 года.
Просрочка по розничным кредитам российских банков в 2015 году может превысить 9%, по корпоративным - превысить 5,5%, сообщил Алексей Симановский.
«Я исхожу из того, что достаточно высокий может быть рост просроченной задолженности по розничным кредитам, это очевидно. По корпоративным тоже тенденция. Развитие ситуации показывает, что просрочка увеличивается», - сказал он.
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