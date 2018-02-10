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"Тинькофф банк" обвинили в нарушении закона

10 Февраля 2018, 15:25 | В России

Федеральная антимонопольная служба возбудило в отношении банка дело

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило в отношении «Тинькофф банка» дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за размещенных в столице биллбордов с рекламой карты с кэшбеком, говорится в сообщении ФАС, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Используя в рекламе слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иные аналогичные, рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение, например, исследование, опрос или экспертное мнение, доступное для всеобщего обозрения, отмечают в ФАС.

В настоящем случае рекламодатель в наружной рекламе, направленной на участников дорожного движения, указал информацию о том, почему же, по его мнению, карта с кэшбэком «Тинькофф банка» является лучшей, «однако эта информация была изображена таким образом, что не воспринималась потребителем», указывают в ФАС.

В результате антимонопольный орган усмотрел в действиях «Тинькофф банка» признаки нарушения федерального закона «О рекламе». Представитель банка отметил, что «Тинькофф банк» соблюдает нормы законодательства, в том числе и закон «О рекламе». Независимое исследование по результатам онлайн-опроса и сравнительного анализа ряда разных карт с кэшбэком показало, что карта «Тинькофф банка» является лучшей (самой выгодной) картой с кэшбэком по целому набору параметров, добавляет он. Размер шрифта соответствует требованиям владельцев конструкций, которые, в свою очередь, отвечают требованиям ФАС – на данных билбордах размер шрифта даже превышает необходимый минимум, добавляет представитель «Тинькофф банка».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: нарушение  офис  тинькофф  кредит  реклама  статья  ФАС  ставка  процент  банк  закон 



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