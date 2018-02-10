www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.17 р. 100 JPY: 53.25 р.
EUR: 71.39 р. 10 CNY: 92.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

10 Февраля 2018, 14:47 | В России

В ЦБ отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что годовая инфляция снижается

Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 %. Информация об этом появилась на официальном сайте ЦБ, пишет деловая газета «Золотой Рог».

«Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых», — говорится в сообщении.

При этом в ЦБ отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что годовая инфляция снижается, а  инфляционные риски остаются минимальными.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: экономика  brent  акции  доллар  баррель  процент  владивосток. валюта  ставка  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  набиуллина  газета "Золотой Рог"  фьючерс  динамика 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru