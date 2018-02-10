Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

В ЦБ отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что годовая инфляция снижается

Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 %. Информация об этом появилась на официальном сайте ЦБ, пишет деловая газета «Золотой Рог».

«Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых», — говорится в сообщении.

При этом в ЦБ отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что годовая инфляция снижается, а инфляционные риски остаются минимальными.