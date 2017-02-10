Рубль не захотел слушать Минфин и еще больше укрепился

Сегодня: Позитивный внешний фон. Неожиданно сильный торговый баланс Китая снижает опасения относительно роста, а менее жесткая риторика от ФРС повышает спрос на рисковые активы. Дональд Трамп также поддержал настроения инвесторов, пообещав объявить программу агрессивного снижения налогов в ближайшие недели. На этом фоне доллар дешевеет, а цены на нефть восстанавливаются, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день на мажорной ноте (DJIA +0.59%, S&P 500 +0.58%, NASDAQ +0.58%). Азиатские индексы также находятся на положительной территории (Hang Seng +0.55%, Shanghai +0.43%; Nikkei +2.29%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.07%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.68 за барр. – выше открытия.

Вчера: Рост на открытии быстро сошел на нет, несмотря на повышение цен на нефть. Инвесторы, по всей видимости, начинают более рационально смотреть на перспективы президентства Дональда Трампа, а также возможность снятия санкций против России, что нашло отражение в негативной динамике фондовых индексов. Кроме того, нарастает тревожность относительно эскалации напряженности на востоке Украины, а также в отношениях США и Ирана.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.93% до $55.60 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.92, РТС (-0.13%), ММВБ-50 (-0.71%).