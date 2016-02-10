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Банки предложили валютным ипотечникам отдать им квартиры
Банк Москвы и ВТБ 24 предложили своим ипотечным заемщикам необычное решение реструктуризации валютных кредитов — передать квартиры банку, закрыть валютный долг и снимать это жилье у банка за символическую плату в 1 тыс. рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Схема работает так: банк заключает с должником соглашение об отступном, квартира переходит на баланс банка. После этого заемщик получает возможность жить в квартире, заключив с банком договор аренды. Срок этого договора ограничен — два-три года. Все это время человек может выкупить квартиру у банка, взяв еще один — на этот раз рублевый — кредит. В противном случае банк продаст квартиру.
По словам пресс-секретаря Всероссийского движения валютных заемщиков Галины Григорьевой, такая же схема есть и в Райффайзенбанке. Банк это опровергает. «Наш банк действительно может договориться с заемщиком об отступном и простить ему оставшуюся часть долга, но ни аренду, ни новый кредит мы не предлагаем», — сообщила пресс-служба Райффайзенбанка.
Эти предложения прежде всего распространяются на заемщиков, чей долг превышает стоимость залога — квартиры. Банк ставит ее на свой баланс, при этом балансовая стоимость может превышать реальную цену продажи объекта, говорит глава департамента ипотеки Банка Москвы Георгий Тер-Аристокесянц. Такой подход иногда позволяет закрыть весь валютный долг без остатка, избежав продажи объекта недвижимости.
Банк ВТБ 24 фактически списывает долг, превышающий рыночную стоимость квартиры не более чем на 7 млн рублей, сообщила пресс-служба банка. После того, как квартира переходит на баланс кредитной организации, клиент продолжает жить в ней, но уже не как собственник, продолжает Тер-Аристокесянц из Банка Москвы. Бывший заемщик заключает с банком договор аренды, причем по символической стоимости — 1 тыс. рублей в месяц. По условиям банка, этот договор может действовать до трех лет, говорит вице-президент Банка Москвы Мигель Маркарянц. В ВТБ 24 договор найма заемщик может оформить на два года, стоимость такая же — 1 тыс. рублей в месяц. В договоре прописано, что в течение этого периода банк не имеет права продать квартиру либо сдать в аренду другому жильцу.
Бывшие заемщики сохраняют регистрацию — чтобы не возникало проблем со школой, детским садом и поликлиникой, замечает Тер-Аристокесянц. Кроме того, договор аренды закрепляет за клиентами приоритетное право на покупку квартиры — также на срок действия договора. В ВТБ 24 выкупить квартиру можно не раньше, чем через год после заключения договора аренды, сказано в комментарии его пресс-службы.
Цена покупки установлена заранее — это рыночная стоимость квартиры на момент подписания отступного. Ее определяет независимый оценщик. Для выкупа жилья банк может выдать новый рублевый ипотечный кредит на льготных условиях. В ВТБ 24 это подразумевает отсутствие первоначального взноса и ставку 11%.
Банк Москвы пока не заключил ни одного договора на таких условиях, но несколько первых соглашений вот-вот будут подписаны, добавляет Тер-Аристокесянц. В ВТБ 24 программа также работает только в «ручном управлении» и также предназначена для тех, чей долг выше стоимости квартиры. Если долг не превышает стоимость жилья, заемщику возвращают разницу и на этом отношения с банком прекращаются.
Сами заемщики относятся к этой схеме с недоверием. «Ее главный недостаток в том, что мы, по сути, лишаемся права собственности на жилье. Кроме того, все платежи, внесенные по валютному кредиту, «сгорают», — говорит пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева. По ее словам, валютных ипотечников смущает и то, что, помимо основного долга по новому кредиту, им придется выплачивать и новые проценты. В итоге стоимость квартиры будет превышать ее реальную цену в десятки раз, подчеркивает она.
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Господа Валютные ипотечники, хватит ныть и плакать как вам плохо. . . . Не стоило брать ипотеку под доллар, если не уверены в своих силах!!! Взял -плати. Вы ж решили судьбу обмануть и съэкономить на низких процентах, не так ли?!?? Съэкономили много???? Скупой платит дважды. Хватит ныть и на жалость давить! Всем плохо сейчас. Вы что особенные??