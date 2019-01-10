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Два крупных российских банка объединились
В первом квартале объединенный банк проведет ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие», сообщает газета «Золотой Рог».
Банк «ФК Открытие» и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. 1 января 2019 года Бинбанк и «Бинбанк Диджитал» присоединились к банку «Открытие».
В результате объединения на рынке появился банк, активная клиентская база которого составляет 200 тыс. юридических лиц и 4 млн физических лиц, а региональная сеть насчитывает 747 офисов и 6 тыс. банкоматов в 250 городах 70 субъектов РФ, в том числе во Владивостоке и в Приморском крае. Клиенты получили доступ к новым продуктам и услугам объединенного банка.
В I квартале 2019 года банк проведет ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие». В течение 2019 года бывшие филиалы Бинбанка присоединятся к базовым филиалам банка «Открытие». К концу 2019 года в структуре сети объединенного банка «Открытие» будет один базовый филиал на один федеральный округ.
ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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