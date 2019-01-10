www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.08 р. 100 JPY: 61.61 р.
EUR: 76.91 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Два крупных российских банка объединились

10 Января 2019, 11:05 | В России

В первом квартале объединенный банк проведет ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие», сообщает газета «Золотой Рог».

Банк «ФК Открытие» и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. 1 января 2019 года Бинбанк и «Бинбанк Диджитал» присоединились к банку «Открытие».

В результате объединения на рынке появился банк, активная клиентская база которого составляет 200 тыс. юридических лиц и 4 млн физических лиц, а региональная сеть насчитывает 747 офисов и 6 тыс. банкоматов в 250 городах 70 субъектов РФ, в том числе во Владивостоке и в Приморском крае. Клиенты получили доступ к новым продуктам и услугам объединенного банка.

В I квартале 2019 года банк проведет ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие». В течение 2019 года бывшие филиалы Бинбанка присоединятся к базовым филиалам банка «Открытие». К концу 2019 года в структуре сети объединенного банка «Открытие» будет один базовый филиал на один федеральный округ.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: банк  "Открытие"  санация  объединение  бинбанк  филиал 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru