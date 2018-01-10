Рубль резко подорожал вслед за нефтью

Первые торговые дни в России начались очень позитивно

Сегодня: Нефть продолжает задавать тон. Учитывая ограниченный новостной поток в первую неделю после праздников, мы ожидаем, что рынки сохранят уверенность на фоне сильной динамики нефтяных котировок. Сегодня президент Владимир Путин может открыть свой предвыборный штаб – до выборов остается чуть более двух месяцев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рост в США, смешанная динамика в Азии. Американский рынок акций продолжил расти – ралли продолжается уже 6 дней (S&P 500 +0.13%, DJIA +0.41%, NASDAQ +0.09%). Азиатские индексы сегодня утром по большей части повышаются (Hang Seng +0.68%, Shanghai +0.35%, Nikkei -0.11%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $69.17 за барр. – выше открытия.

Вчера: Уверенный первый день. В первый день торгов после праздников обороты оказались высокими, составив почти $800 млн и поровну распределившись между Москвой и Лондоном. Бумаги нефтегазового сектора показали сильную динамику при поддержке цен на нефть.

По итогам дня: Цены на нефть выросли (+1.83% до $69.2 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 56.87, РТС (+0.76%), индекс МосБиржи (+0.81%).