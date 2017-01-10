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Доллар тянется в направлении 61
Полпроцента прибавляет курс пары USD/RUB с расчетами завтра в ходе торгов понедельника, находясь на уровне 59,91, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Если под конец года доллар довольно резко укрепился против рубля в последнюю сессию декабря, то в первые январские торговые дни медведи не только нивелировали этот результат, но и продавили курс к 1,5-летним минимумам. Впервые с июля 2015 года он опустился ниже 60, в моменте достигая 59,1, где в конце прошлой недели была найдена поддержка на фоне данных по рынку труда США о росте заработных плат.
Сейчас в рамках месячного нисходящего канала есть простор для отскока к 61. О чем-то большем, стоит говорить только по факту закрепления выше данной отметки.
Главным образом, давление на рубль в моменте исходит от снижения цены на нефть, теряющей по фьючерсу на Brent порядка 1,7%. Технически пока серьезных опасений динамика не вызывает, и скорее они возможны в случае ухода ниже $53 за баррель.
В пятницу чиновник Минэнерго США заявил агентству Platts, что правительство планирует продать позднее в январе до 8 млн барр. нефти из своих стратегических резервов. Отметим, что в конце недели состоится встреча комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи нефти. Завтра месячный отчет по рынку энергоносителей выпустит американское Минэнерго.
ЦБ сегодня провел аукцион валютного РЕПО на сумму $1,3 млрд при спросе $1,304 млрд при средневзвешенной ставке 3,1873%.
Альберт КОРОЕВ, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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