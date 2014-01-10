Вступил в силу один из самых благоприятных для россиян законов

Начавшийся 2014 год принёс заметные изменения в законодательстве — с 1 января вступил в силу ряд подписанных ранее законов, затрагивающих различные аспекты финансовой жизни населения, которая, исходя из новых условий, должна стать более предсказуемой и спокойной.



МРОТ увеличится с 5205 до 5 554 рублей в месяц, на 5% проиндексированы все виды пособий семьям с детьми, увеличены размеры единовременного пособия при рождении ребенка, максимально возможная сумма пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, размер материнского капитала увеличился более чем на 20 тыс. рублей и составит 429,4 тыс. рублей в новом году. Декретный отпуск продлён до 4,5 лет, в течение которых матери будут иметь право сохранить за собой занимаемое место работы, а также получать указанные выше пособия по беременности и родам. Трудовые пенсии в 2014 году будут повышены дважды: с 1 февраля их увеличат на размер инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от роста доходов Пенсионного фонда. Точный размер увеличения пока что, таким образом, неизвестен, однако государственный бюджет 2014 предусматривает рост пенсий на 8,1%, а социальных — на 17,6%.



Весьма важным является то, что обладатели возрождённого 29 марта 2013 года звания Герой Труда будут получать новую сумму ежемесячного пособия — 50 500 рублей. Эта сумма складывается из двух ежемесячных выплат: 15 300 рублей (415% размера социальной пенсии) и 35 200 рублей дополнительно. Итоговая цифра выглядит достаточно внушительно, во всяком случае, с учётом того, что это пенсия. Таким образом, сделан ещё один существенный шаг к популяризации трудовой деятельности, пишет vrns.ru.



С 1 января 2014 года также вступил в силу закон, который призван обеспечить защиту гражданам, вкладывающим средства в долевое строительство жилья. Но самым большим новогодним нововведением российского законодательства можно считать реформу потребительского кредитования. Во-первых, с 1 января банки обязаны будут уведомлять своих клиентов обо всех операциях, совершенных с помощью банковских карт и других электронных средств платежа. Если операция была проведена без соответствующего информирования и получения согласия клиента, банк обязан вернуть клиенту сумму указанной операции, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования карты.



Во-вторых, Центробанк действительно превращается в действенный, непосредственно ощутимый населением регулятор отечественной банковской сферы. Центробанк получил право ограничивать стоимость кредитов, если она более чем на треть превышает среднерыночные показатели. Под «среднерыночными показателями» подразумевается среднее значение стоимости кредита сотни крупнейших кредиторов. Банк России ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита, не позднее чем за сорок пять календарных дней до начала квартала, в котором среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита подлежит применению. На момент заключения договора о кредите, полная его стоимость не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита более чем на одну треть.



Также заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления, законодательно фиксируется право заёмщика погасить кредит досрочно, не встречая штрафов и санкций со стороны банка. Потребителем выплачивается только сумма процентов за фактический срок пользования кредитом. Также банки обязали раскрывать клиентам полную стоимость кредитов — в явном виде, на титульной странице, вопреки прежней практике размещения такой информации мелким шрифтом, в «примечаниях к примечаниям». Зачастую, такую информацию в целом виде вообще невозможно обнаружить, её приходится суммировать, обобщая условия различных пунктов договора. Теперь у заемщика появляется право бесплатно получать информацию обо всех условиях кредита.



Такие меры безусловно являются прорывом в отечественном кредитовании. Понятно, что на практике все процентные ставки будут максимально близки к искомому уровню «+33%» от среднего значения, но откровенного ростовщичества теперь можно будет избежать. Хотя, чтобы нововведения заработали в полную силу, придётся дополнительно поработать над контролем над небанковскими кредитами — многочисленных кредитно-потребительских союзов и прочих микрофинансовых организаций. Согласно п. 5 ст. 809 Гражданского кодекса РФ, ростовщическими признаются те проценты, которые значительно превышают «обычно взимаемые в подобных случаях и потому являющиеся чрезмерно обременительными для должника», и такая формулировка может трактоваться самым широким образом. Теперь же, понятие «обычного» получило достаточную конкретику. Что позволит в ближайшей перспективе избавиться от излишне инициативных кредиторов, нередко получающих по 1000% прибыли от заёмщика.



Теоретически, существуют ещё более простые варианты ограничений стоимости кредита. В США федеральные ограничения такого рода минимальны, но законодательство штата Нью-Йорк, например, просто устанавливает максимальный лимит стоимости кредита в 16% годовых для физических лиц. Серьезным нарушением признается двукратное и более превышение максимального размера процентов (32% годовых). В Калифорнии для потребительских кредитов максимальный размер процентов установлен на уровне 10% годовых. В этом смысле российскому кредитованию есть куда стремиться, однако по части защиты от штрафных санкций за досрочное погашение кредита новый федеральный закон более прогрессивен, чем американское законодательство — в США, как правило, закон становится на сторону кредитора, который из-за досрочного погашения лишается части процентов, т. е. прибыли.



Определение среднего уровня процентной ставки по кредиту в российском варианте выглядит даже более основательным, чем существующая практика в некоторых других государствах: в Италии, к примеру, для расчета «приличного» процента используется средняя ставка по 20 стандартным банковским кредитам плюс некоторый коэффициент. Обеспечить ценовой сговор сотни банков с целью установки максимальных процентов потребительских кредитов для поднятии «среднего уровня», на основе которого Центробанк ежеквартально будет определять, что законно, а что нет — существенно сложнее, чем двадцати. Так что российский вариант демонстрирует некоторую дополнительную защиту ещё и в данном направлении.



Требование изложения стоимости кредита с итоговыми цифрами на первой странице договора в явном и понятном виде поможет не только заёмщикам, что очевидно, но и самим банкам. В августе 2013 года произошла громкая и достаточно забавная история с заёмщиком, обратившим «оружие» банка в виде мелкого шрифта и «скрытых» в примечаниях процентов с комиссиями против него самого. В 2008 г. некий гражданин получил от ТКС-банка предложение открыть кредитку. Прочитав условия, клиент решил, что они его не устраивают, и решил предложить банку свои — на что имел полное право. Для этого гражданин отсканировал анкету и присланные вместе с ней общие условия, направляемые всем потенциальным заемщикам, изменил часть тарифов и условий — и, прежде всего, обнулил ставки по кредиту (которые официально составляли 12,9% годовых, но на практике — больше 70%), и прописал положение, согласно которому за каждое изменение условий договора ТКС-банк обязуется выплатить ему компенсацию в три миллиона рублей, за его расторжение по инициативе банка — шесть миллионов рублей. После получения банком договора с обновлёнными условиями, никаких претензий к его содержимому не возникло, и кредит был выдан в том виде, в котором его предложил заёмщик. В 2010 г. банк решил расторгнуть с ним договор, а также истребовать 45 000 руб. долга, неустоек и штрафов. Встречная претензия, учитывая зафиксированные в договоре и одобренные банком условия заёмщика, выглядела куда более внушительно — 24 млн руб.



В настоящее время стороны разбираются в суде, и чем закончится судебное разбирательство — сказать трудно: представители банка пытаются обвинить заёмщика в мошенничестве, хотя признаков такового в деяниях заёмщика явно ничуть не больше, чем в недобросовестной рекламе самого банка, обещающего кредит в 12,9% годовых при фактической доходности в 70%. Единственный очевидный вывод, который следует из этой истории — погоня за сверхприбылью, средством которой является максимальное усложненное для прочтения составление контрактов и договоров, уже начинает мешать самим кредитным организациям.



Так что Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» имеет все шансы стать одним из самых благоприятных для граждан законопроектов, который, скорее всего, поспособствует росту популярности того самого кредитования, банковские прибыли от которого он ограничивает. С ростом доверия и прозрачности условий этого кредитования, наверняка, появится больше стимулов им воспользоваться. Таким образом, 2014 год начался с весьма приятных новостей. И очень хочется надеяться на то, что новый год принесёт ещё много добрых для нас с вами известий.

ZRPRESS.RU, Владивосток.