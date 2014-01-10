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Пенсию россиян привяжут к продолжительности жизни

10 Января 2014, 08:42 | В России

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О накопительной пенсии».

Как сообщает пресс-служба Кремля, Федеральным законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ предусматривается выделение накопительной части трудовой пенсии из состава страховой пенсии по старости и одновременное ее преобразование с 1 января 2015 года в самостоятельный вид пенсии – накопительную пенсию.

Основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации на накопительную пенсию, порядок исчисления размера этой пенсии и его корректировки аналогичны действующим в настоящее время основаниям (порядку), установленным для накопительной части трудовой пенсии.

Наряду с этим право на накопительную пенсию предоставлено застрахованным лицам, являющимся получателями страховой пенсии по инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца. В настоящее время накопительная часть трудовой пенсии устанавливается только в случае назначения им трудовой пенсии по старости.

Размер накопительной пенсии определяется путем соотношения суммы средств пенсионных накоплений с продолжительностью ожидаемого периода выплаты, который составляет 228 месяцев, а с 1 января 2016 года будет устанавливаться федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: Путин  деньги  работа  пенсии  закон 



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Комментарии

  • 36214:07, 10.01.2014#

    Если пенсию привязывают к жизни, значит жизнь сократят до минимума.

  • поЦоны с раЁна16:07, 10.01.2014#

    Если ты собираешься дожить до пенсии, значит ты - не Россиянин. Именно так думает Пукин.

  • Псевдоним14:23, 10.01.2014#

    Ну запудрили мозги гады!!!!!!!!!! НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО!!!! А если кто не дожил??????????? Родственникам вернут - или как? А кто пережил??????????

  • женщина14:34, 10.01.2014#

    и я толком ничего не поняла, очередная отписка?

  • Робин Бэд14:32, 10.01.2014#

    вот так примерно пишут + мелким мелким шрифтом в договорах по кридитованию и т. п. , что бы было как можно более непонятно, а потом " . . . . надо внимательнее ознакамливаться с договорами. . . "

  • Псевдоним14:33, 10.01.2014#

    сделано все, что бы не платить пенсию

  • Робин Бэд14:35, 10.01.2014#

    Ясно одно, опять всех обуют. Да и не надо особо вникать, так как эти законы начнут перелатывать и дополнять, перелицовывать до бесконечности и в результате опять разведут и кинут пенсионеров.

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