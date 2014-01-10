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Пенсию россиян привяжут к продолжительности жизни
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О накопительной пенсии».
Как сообщает пресс-служба Кремля, Федеральным законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ предусматривается выделение накопительной части трудовой пенсии из состава страховой пенсии по старости и одновременное ее преобразование с 1 января 2015 года в самостоятельный вид пенсии – накопительную пенсию.
Основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации на накопительную пенсию, порядок исчисления размера этой пенсии и его корректировки аналогичны действующим в настоящее время основаниям (порядку), установленным для накопительной части трудовой пенсии.
Наряду с этим право на накопительную пенсию предоставлено застрахованным лицам, являющимся получателями страховой пенсии по инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца. В настоящее время накопительная часть трудовой пенсии устанавливается только в случае назначения им трудовой пенсии по старости.
Размер накопительной пенсии определяется путем соотношения суммы средств пенсионных накоплений с продолжительностью ожидаемого периода выплаты, который составляет 228 месяцев, а с 1 января 2016 года будет устанавливаться федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии.
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Если пенсию привязывают к жизни, значит жизнь сократят до минимума.