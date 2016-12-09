В Банке России рассказали, когда будет снижена ключевая ставка

Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 6,5-6,75%, когда инфляция закрепится на уровне 4%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента исследований и прогнозирования Банка России Александра МОРОЗОВА.

«Те темпы роста цен, которые мы наблюдаем сейчас, можно сказать, соответствуют или почти соответствуют тем темпам, которые фактически гарантированно выводят нас на 4% по итогам следующего года», - сказал Морозов во время выступления на конференции «Ведомостей».

Он также отметил, что текущие темпы роста цен соответствуют планам Центробанка по достижению инфляции в стране к концу следующего года. Морозов добавил, что на цель регулятора достичь инфляции в РФ в 4% не сможет повлиять решение ОПЕК и стран вне организации по сокращению добычи нефти.