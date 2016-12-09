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Хранить деньги на банковских вкладах стало бессмысленно

09 Декабря 2016, 08:30 | В России

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду ноября составила 8,64%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Снижение по сравнению с предыдущим десятидневным периодом составило 0,03 процентного пункта. Максимальная ставка за вторую декаду ноября равнялась 8,67%.

На пиковой отметке в 15,64% максимальная ставка находилась в конце декабря 2014 года после повышения ключевой ставки Центробанком до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке. Впоследствии ЦБ постепенно снижал ключевую ставку. В середине июня 2016-го регулятор прервал длившуюся с 3 августа 2015 года паузу в снижении ставки, уменьшив ее на 0,5 п. п. (до 10,5%), а с 19 сентября ставка понижена до 10%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ (в мае 2016 года интегрировал «здоровую» часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равна 300% базовой.

В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленная Центробанком на ноябрь базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляет 7,135% годовых, вкладов на срок до 90 дней — 9,394%, от 91 до 180 дней — 9,272%, от 181 дня до года — 9,678%, на срок свыше года — 9,758%. Кроме того, ЦБ уже определил ориентиры на декабрь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Россельхозбанк  открытие  бинбанк  ВТБ  ключевая ставка  валюта  процент  банк  вклад  Промсвязьбанк  Альфа-банк  Газпромбанк  сбербанк  ЦБ  рубль  ставка  депозит 



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