Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль, доллар, нефть, дежавю…
Сегодня: Дежавю – цены на нефть Brent, ФРС, экономика. Внешний фон на открытии рынка не меняется – слабый рост основных экономик (особенно китайской), ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе, неблагоприятные ценовых перспективы рынка сырья. Такая динамика станет испытанием на прочность даже для самых смелых «быков», однако просадка в последние несколько дней и волатильность обеспечивает отличные возможности для портфельных инвесторов и внутридневных трейдеров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Снижение в США, Азия преимущественно в «минусе». Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -0.92%, S&P -0.65%), Азиатские рынки находятся преимущественно на отрицательной территории (Hang Seng -0.25%, Shanghai +0.65%, Nikkei -0.88%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.30%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $40.87 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Те же проблемы – отсутствие драйверов за исключением негативных. Цены на нефть Brent опустились ниже $41 за барр., и явных драйверов для роста нет: сохраняются опасения по поводу роста экономики Китая (данные по экспорту оказались хуже прогнозов), последствий повышения ставки ФРС. Кроме того, повышаются ожидания того, ЦБ может решить снижать ставку, что оказывает давление на российский рынок.
По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-1.15% до $40.3 за барр.), рубль ослаб к доллару до 69.46, РТС (-2.04%), ММВБ-50 (-1.28%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
- Что теперь будет с рублем?
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
Новости раздела
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- В России введут новый налог для граждан
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"