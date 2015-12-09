Рубль, доллар, нефть, дежавю…

Сегодня: Дежавю – цены на нефть Brent, ФРС, экономика. Внешний фон на открытии рынка не меняется – слабый рост основных экономик (особенно китайской), ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе, неблагоприятные ценовых перспективы рынка сырья. Такая динамика станет испытанием на прочность даже для самых смелых «быков», однако просадка в последние несколько дней и волатильность обеспечивает отличные возможности для портфельных инвесторов и внутридневных трейдеров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Снижение в США, Азия преимущественно в «минусе». Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -0.92%, S&P -0.65%), Азиатские рынки находятся преимущественно на отрицательной территории (Hang Seng -0.25%, Shanghai +0.65%, Nikkei -0.88%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.30%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $40.87 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Те же проблемы – отсутствие драйверов за исключением негативных. Цены на нефть Brent опустились ниже $41 за барр., и явных драйверов для роста нет: сохраняются опасения по поводу роста экономики Китая (данные по экспорту оказались хуже прогнозов), последствий повышения ставки ФРС. Кроме того, повышаются ожидания того, ЦБ может решить снижать ставку, что оказывает давление на российский рынок.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-1.15% до $40.3 за барр.), рубль ослаб к доллару до 69.46, РТС (-2.04%), ММВБ-50 (-1.28%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.