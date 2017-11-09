Добросовестные плательщики по кредитам, услугам ЖКХ и налогам как всегда останутся в дураках

Госдума рассмотрит законопроект о списании долгов с граждан-должников

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий закрепить за судом право списывать долги граждан, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщается в размещенном на сайте нижней палаты документе, проект закона закрепляет социально-реабилитационную роль банкротства гражданина.

Кроме того, авторы проекта предлагают внести новое положение в статью 2 закона «О банкротстве» – согласно изменениям, целью реализации имущества гражданина станет не только соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов.