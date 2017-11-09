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Добросовестные плательщики по кредитам, услугам ЖКХ и налогам как всегда останутся в дураках
09 Ноября 2017, 17:45 | В России
Госдума рассмотрит законопроект о списании долгов с граждан-должников
Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий закрепить за судом право списывать долги граждан, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщается в размещенном на сайте нижней палаты документе, проект закона закрепляет социально-реабилитационную роль банкротства гражданина.
Кроме того, авторы проекта предлагают внести новое положение в статью 2 закона «О банкротстве» – согласно изменениям, целью реализации имущества гражданина станет не только соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов.
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