Владивосток и Севастополь потеснят Москву, Ярославль, Архангельск и Хабаровск

Выпуск новых банкнот в 2000 и 200 рублей потеснит банкноты смежных номиналов и приведет к уменьшению их количества в обращении. Такой прогноз озвучил первый заместитель председателя Банка России Георгий ЛУНТОВСКИЙ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Он также рассказал, пишет «РГ», сколько стоит изготовление российских денег, будет ли меняться их дизайн в связи с заменой эмблемы Банка России на герб страны на банкнотах новых номиналов, собирается ли регулятор изымать из обращения мелкие монеты и могут ли наличные вредить экономике.

- Какую долю в денежном обороте займут банкноты двух новых номиналов? Могут ли 200 рублей вытеснить сотню?

- Новые банкноты будут печататься в том количестве, которое будет востребовано людьми. Полного вытеснения сторублевых банкнот, конечно, не случится. Но выпуск в обращение новых денег, безусловно, потеснит банкноты смежных номиналов и приведет к некоторому уменьшению их количества в обращении. С вводом банкноты номиналом 200 рублей снизится потребность в банкнотах номиналами 100 и 500 рублей. Аналогичным образом банкнота в 2000 рублей уменьшит общественный спрос на банкноты в одну и пять тысяч рублей.

- Как будете определять спрос на эти банкноты? Сколько их будет выпущено?

- Спрос на банкноты определяется исходя из потребностей платежного оборота того или иного номинала банкнот. Эти потребности, в свою очередь, зависят от уровня заработной платы в экономике, уровня потребительских цен, темпов инфляции и ряда других факторов. На основе анализа этих факторов прогнозируется количество банкнот различных номиналов, которые будут востребованы экономическими субъектами. Проводится мониторинг запросов кредитных организаций на выдачу наличных с их корреспондентских счетов, в том числе в разрезе запрашиваемых номиналов. В отношении банкнот в 200 и 2000 рублей будут применяться те же самые процедуры анализа спроса. Мы будем печать новые деньги в таком количестве, чтобы полностью покрывать нужды платежного оборота.

- При изготовлении банкнот в 2000 и 200 рублей будет ли ЦБ экспериментировать с нетрадиционными для российских денег материалами, в частности с пластиком?

- При изготовлении банкнот новых номиналов будут использованы новейшие решения и наработки "Гознака" в области повышения износоустойчивоcти банкнот.

- Какова стоимость изготовления российских денег: ниже или выше номинала?

- Изготовление денежных знаков Банка России номиналами от 5 до 5000 рублей обходится дешевле их номинальной стоимости.

- Что дороже в изготовлении: банкноты или монеты?

- Если сравнивать стоимость изготовления банкноты и монеты одного и того же номинала, то изготовление монеты обходится дороже. Вместе с тем срок обращения банкнот из-за износа существенно короче, чем у монет, изношенные банкноты требуют замены новыми, необходима их допечатка. Таким образом, суммарные затраты на изготовление и поддержание необходимого количества денежных знаков в обращении по банкнотам окажутся выше.

- Исходя из чего, вводя новые денежные номиналы, Банк России принимает решение выпускать банкноту или монету?

- Мы принимаем решение о виде выпускаемого денежного знака (банкнота или монета), исходя из его номинала и потребностей обращения, рисков фальшивомонетничества, затрат на изготовление и поддержание необходимого количества в обращении. Кроме того, исходя из возможностей участников обращения по обеспечению его приема, выдачи, обработки с использованием автоматизированных устройств и средств кассовой техники.

- Если посмотреть на номинальный ряд российских монет, то можно сделать вывод, что у россиян востребованы в основном 5 и 10 рублей, а более мелкие монеты - просто нагрузка на кошелек. Не планируется ли в ближайшее время отказаться от чеканки монет мелких номиналов?

- Монета низких номиналов, являясь законным средством платежа на территории Российской Федерации, наряду с прочими денежными знаками Банка России обслуживает наличный оборот, выполняя разменную функцию. Ведь цены товаров и тарифы на услуги выражаются в рублях и копейках. Действительно, мы уже прекратили чеканку некоторых номиналов, не востребованных у широких слоев населения, но официально они не выводятся из обращения.

- Россия давно живет в условиях достаточно высокой инфляции, и структура номинального ряда наших денег соответствующая. Между тем для экономик с низкой инфляцией, а именно такой экономикой сейчас пытается стать экономика России, характерен несколько иной номинальный ряд. Думаете ли вы над изменением номинального ряда, исходя из политики Банка России по таргетированию инфляции?

- Вы правильно заметили, что Россия добилась значительного прогресса в обуздании инфляции. По итогам сентября 2016 года темп прироста потребительских цен к уровню годичной давности составил 6,4 процента, а к окончанию 2017 года мы планируем довести годовую инфляцию до целевого показателя 4 процента. Такой темп инфляции диктует и изменения банкнотного ряда.

Дело в том, что в мировой практике при заполнении банкнотного ряда традиционно используются два варианта номинальных рядов банкнот: обычный и укороченный. В обычном ряду номиналы банкнот образованы путем применения к целому количеству порядков множителей 1, 2 (или 2, 5) и 5. То есть печатаются банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 единиц валюты и так далее. Номинальный ряд такого типа используется в странах с уровнем инфляции, не превышающим 4-6 процентов.

В укороченном ряду используются только множители 1 и 5. Этот ряд характерен для стран с более высокими темпами прироста потребительских цен.

Именно исходя из устойчивого замедления инфляционных процессов в России, мы приняли решение о приближении нашего банкнотного ряда к мировым стандартам и о выпуске в обращение банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

- Какова сейчас доля наличных в экономике?

- Доля наличных денег в совокупной структуре денежной массы в России в последнее время составляет около 20 процентов. Это соответствует показателям стран, сопоставимых с нами по уровню развития экономики и банковской системы. В разных государствах мира доля наличных в денежной массе колеблется от нескольких процентов до более половины.

Степень распространенности наличных в той или иной стране определяется такими факторами, как уровень доходов населения, наличие альтернативных средств платежа и информированность граждан о них, привычки людей, соотношение издержек на оплату тем или иным способом...

Одно можно утверждать с уверенностью: наличные деньги выступают в современном мире одним из важнейших инструментов платежного оборота.

- С большим объемом наличных денег традиционно связывают такие не совсем приятные для экономики характеристики, как непрозрачность и большое количество "серых" схем. Какая доля наличных, на ваш взгляд, была бы оптимальна для российской экономики?

- Такая постановка вопроса представляется мне не вполне корректной. Борьбу с теневым сектором экономики следует вести не путем "зажимания" наличной денежной массы, а созданием правовых и институциональных условий для легальной работы предпринимателей, выявляя и наказывая лиц, практикующих незаконные методы работы.

Что касается количества наличных в экономике, то понятие оптимальности здесь достаточно условно.

В отсутствие законодательных ограничений на расчеты наличными и сбоев в обеспечении наличностью платежного оборота оптимальной можно признать долю наличных, которая фактически сложилась под влиянием потребностей предприятий и населения. Это тот объем денежной наличности, при котором все участники платежного оборота чувствуют себя комфортно.

Центральный банк не ставит перед собой задачу регулирования соотношения наличных и безналичных денег. Нашей целью является стабильное обеспечение платежного оборота денежной наличностью при минимальных рисках и издержках.

- На банкнотах новых номиналов будет изображен герб России, а не эмблема ЦБ. Планируется ли заменять эмблему гербом на банкнотах других номиналов?

- Замена эмблемы Банка России на герб Российской Федерации на банкнотах Банка России потребует изменения дизайна всего банкнотного ряда, которое может быть реализовано при проведении модернизации или изменении дизайна серии существующих банкнот Банка России.

- Почему вообще эмблема ЦБ так долго продержалась на российских деньгах? Закон о гербе появился еще в 1992 году. Уже тогда герб можно было помещать на деньги...

- Ради исторической справедливости необходимо отметить, что положение "О Государственном гербе Российской Федерации" было принято указом президента Российской Федерации в 1993 году и носило временный характер. Федеральный конституционный закон "О Государственном гербе Российской Федерации" был принят в декабре 2000 года. При этом использование Банком России своей эмблемы для оформления денежных знаков не противоречило и не противоречит упомянутым актам, согласно которым Государственный герб Российской Федерации может помещаться на денежных знаках, то есть размещение герба на денежных знаках не является обязательным.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.