Центробанк выпустит государственные долговые бумаги в юанях

В соответствии с заявлением ЦБ, в середине 2016 года планируется выпуск государственных долговых бумаг на 64,8 млрд рублей в юанях, пишет «Золотой Рог» со ссылкой на «КоммерсантЪ».

«Активность Сбербанка в юанях (в том числе по размещению юаней путем покупки облигаций, номинированных в юанях) будет расти по мере роста активности клиентов в юанях», — заявили в пресс-службе банка.

Аналитики отмечают, что в случае невысокого спроса целевой аудитории на первый выпуск, он может быть выкуплен через дружественные структуры.

Вместе с тем, по их словам, в случае, если власти КНР примут решение о ревальвации юаня, погашение ОФЗ может оказаться слишком дорогим для российского бюджета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.