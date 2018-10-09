Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием

Даже подконтрольная правительству Госдума отказалась принимать эту поправку в Налоговый кодекс

Идея правительства РФ о введении очередной пошлины для россиян внезапно встретила яростное сопротивление комитета Госдумы по бюджету и налогам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты предположили, что авторы законопроекта или «издеваются», или «сошли с ума», и предложили скорректировать эти планы.

Речь идет о поправках в Налоговый кодекс, которые предполагают введение госпошлины за выдачу прав на управление локомотивом. Пакет документов подписан российским премьером Дмитрием Медведевым. Согласно этому проекту, планируется ввести плату за госуслугу по выдаче прав в размере 1,3 тысячи рублей, а получать такие права нужно будет в Ространснадзоре.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин пояснил, что это законопроект-спутник, так как весной Госдума уже приняла в первом чтении изменения в ФЗ о железнодорожном транспорте, которые и вводят новый вид свидетельства.

«А кто будет платить?» – вкрадчиво поинтересовался глава думского комитета Андрей Макаров. Услышав в ответ, что платить будет «тот, кто получает», депутат напомнил – эти люди уже закончили обучение и получили дипломы государственного образца. А этот документ подразумевает, что они обладают необходимыми знаниями и умениями.

«Я сейчас даже не собираюсь обсуждать, как это будет – что, шлагбаум закрыли поезду, вышел обходчик и говорит – предъяви права! Идея богатая, на самом деле. А почему он сам-то должен платить? Я вот хоть убейте – не понимаю», – сказал Макаров. «По аналогии с автомобильными правами», – заявил в ответ представитель Минтранса. «Это что, шутка? Вы ему диплом выдали, он учебное заведение закончил. И когда вы ему диплом выдали – вы его подготовили к тому, чтоб он водил», – возразил депутат.

«Выдача прав – это не только проверка наличия диплома, это проверка практических способностей его вождения и управления локомотивом», – упорствовал представитель Минтранса. «Вы что, издеваетесь? Вы когда на работу пришли, вы платили пошлину за то, чтоб они удостоверились, что вы готовы заниматься именно этим видом деятельности, по которому вы закончили институт?» – возразил глава думского комитета. «Нет, но моя работа не связана с безопасностью движения», – заявил представитель министерства. «Понятно... и денег платить не хочется», – заключил Макаров.

«А следующие у нас летчики будут платить? Сколько? Тыщу триста, или там побольше будет? – поинтересовался он. – Надо же проверять, что они там закончили. К самолету будут подлетать такие летательные аппараты и проверять у летчика права. Хорошая идея». Депутат отметил, что идея выдачи таких прав железнодорожникам может быть оправдана, если платить пошлину будет «тот, кто в них заинтересован», поскольку требовать деньги с дипломированного специалиста – «это безумие».

Цель введения новой пошлины попытался объяснить и замминистра финансов Илья Трунин. «Дело в том, что Минтранс, заявляя изменения в закон, заявляет новую функцию – это Ространснадзор. А эту функцию необходимо финансировать. Если такую пошлину не принимать, необходимо предусматривать строчку в бюджете на финансирование Минтранспорта и подведомственных служб, которые, соответственно, будут финансироваться за счет доходов общего назначения, не за счет государственной пошлины. Но это уже другая логика», – сообщил он.

«Мы за счет конкретного человека пытаемся профинансировать очередную придуманную функцию надзора, – подытожил Андрей Макаров. – Кому нужна эта функция? Пожалуйста, пусть ее платит тот, кому это нужно. Как только вы напишете, что плательщиком будет РЖД – поверьте, они сами договорятся с Минтрансом, что эта пошлина будет не нужна».

Один из участников заседания поддержал депутата, отметив, что «железнодорожное сообщество скажет, что они там с ума посходили». В итоге думский комитет решил не торопиться с рассмотрением законопроекта на заседании нижней палаты парламента, а провести дополнительные консультации с министерством финансов, минтрансом и «РЖД».