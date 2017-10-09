www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.76 р. 100 JPY: 51.1 р.
EUR: 67.53 р. 10 CNY: 86.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль потихоньку сдает позиции

09 Октября 2017, 18:47 | В России

Brent дорожает, но напряженность сохраняется

Прогноз на неделю: Осторожность в начале недели. Цены на нефть Brent повышаются на фоне ожиданий того, что ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россия продолжат ограничивать добычу в целях поддержания цен, а также под влиянием снижения числа буровых установок в США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом на рынках сохранится осторожность в свете не слишком впечатляющих данных PMI Китая для сферы услуг, а также перед выходом протокола заседания FOMC, в котором инвесторы будут искать сигналы повышения ставки в декабре, а также взгляд регулятора на состояние экономики и инфляцию. Президент США Трамп указал на возможность выдвижения преемников Джанет Йеллен уже в середине октября: наиболее вероятным кандидатом СМИ называют Кевина Уорша, экс-управляющего ФРС. Напряженность вокруг Северной Кореи нарастает после того, как Пхеньян объявил о готовящемся испытании баллистической ракеты дальнего действия, способной нанести удар по западному побережью США.

Слабая динамика в США, разнонаправленная – в Азии. Американские рынки акций завершили пятницу вблизи уровней открытия (DJIA -0.01%, S&P 500 -0.11%, NASDAQ +0.07%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng -0.30%, Shanghai +1.24%, Nikkei закрыт). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.12%); фьючерсы на нефть торгуются на уровне $55.75 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: В боковике. Несмотря на рост нефтяных котировок, улучшение перспектив мировой экономики и партнерство с Саудовской Аравией, российский рынок акций сохранял осторожность на фоне сигналов о возможном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ.

Перспективы Brent. По итогам недели нефтяные котировки выросли в свете указаний (включая комментарии Владимира Путина) на то, что ОПЕК+ может продлить соглашение о сокращении добычи до конца 2018 г. или далее, неожиданного сокращения запасов энергоресурсов в США, угрозы, что тропический шторм Нэйт может усилиться до урагана и накрыть Мексиканский залив, а также улучшения перспектив роста мировой экономики (повышение прогнозов Всемирного банка, макроданные из США и Китая, начало процесса одобрения налоговой реформы Трампа).

Партнерство с Саудовской Аравией. Итогом четырехдневного визита короля Саудовской Аравии в Россию стало достижение договоренностей о многомиллиардных инвестициях в Россию. Стороны также намерены сотрудничать в целях стабилизации рынка нефти.

Тем не менее российский рынок акций демонстрировал в целом сдержанную динамику из-за роста ожиданий, что ФРС и ЕЦБ готовятся к ужесточению денежно-кредитной политики, что поддержало доллар и евро.

Указания на ужесточение политики ФРС и ЕЦБ. На рынках усиливаются ожидания, что ФРС поднимет ставку в декабре и займет более жесткую позицию в будущем (в том числе с назначением нового главы), после того, как ключевые представители регулятора заговорили о возможности четырех повышений ставки в 2018 г.; последний протокол ЕЦБ указывает на планы Центробанка вскоре объявить о начале сокращения стимулов.

По итогам недели: Цены на нефть Brent снизились (-3.2% до $55.7 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 58.15, РТС (-0.2%), ММВБ-50 (+0.8%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru