Рубль потихоньку сдает позиции

Brent дорожает, но напряженность сохраняется

Прогноз на неделю: Осторожность в начале недели. Цены на нефть Brent повышаются на фоне ожиданий того, что ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россия продолжат ограничивать добычу в целях поддержания цен, а также под влиянием снижения числа буровых установок в США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом на рынках сохранится осторожность в свете не слишком впечатляющих данных PMI Китая для сферы услуг, а также перед выходом протокола заседания FOMC, в котором инвесторы будут искать сигналы повышения ставки в декабре, а также взгляд регулятора на состояние экономики и инфляцию. Президент США Трамп указал на возможность выдвижения преемников Джанет Йеллен уже в середине октября: наиболее вероятным кандидатом СМИ называют Кевина Уорша, экс-управляющего ФРС. Напряженность вокруг Северной Кореи нарастает после того, как Пхеньян объявил о готовящемся испытании баллистической ракеты дальнего действия, способной нанести удар по западному побережью США.

Слабая динамика в США, разнонаправленная – в Азии. Американские рынки акций завершили пятницу вблизи уровней открытия (DJIA -0.01%, S&P 500 -0.11%, NASDAQ +0.07%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng -0.30%, Shanghai +1.24%, Nikkei закрыт). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.12%); фьючерсы на нефть торгуются на уровне $55.75 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: В боковике. Несмотря на рост нефтяных котировок, улучшение перспектив мировой экономики и партнерство с Саудовской Аравией, российский рынок акций сохранял осторожность на фоне сигналов о возможном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ.

Перспективы Brent. По итогам недели нефтяные котировки выросли в свете указаний (включая комментарии Владимира Путина) на то, что ОПЕК+ может продлить соглашение о сокращении добычи до конца 2018 г. или далее, неожиданного сокращения запасов энергоресурсов в США, угрозы, что тропический шторм Нэйт может усилиться до урагана и накрыть Мексиканский залив, а также улучшения перспектив роста мировой экономики (повышение прогнозов Всемирного банка, макроданные из США и Китая, начало процесса одобрения налоговой реформы Трампа).

Партнерство с Саудовской Аравией. Итогом четырехдневного визита короля Саудовской Аравии в Россию стало достижение договоренностей о многомиллиардных инвестициях в Россию. Стороны также намерены сотрудничать в целях стабилизации рынка нефти.

Тем не менее российский рынок акций демонстрировал в целом сдержанную динамику из-за роста ожиданий, что ФРС и ЕЦБ готовятся к ужесточению денежно-кредитной политики, что поддержало доллар и евро.

Указания на ужесточение политики ФРС и ЕЦБ. На рынках усиливаются ожидания, что ФРС поднимет ставку в декабре и займет более жесткую позицию в будущем (в том числе с назначением нового главы), после того, как ключевые представители регулятора заговорили о возможности четырех повышений ставки в 2018 г.; последний протокол ЕЦБ указывает на планы Центробанка вскоре объявить о начале сокращения стимулов.

По итогам недели: Цены на нефть Brent снизились (-3.2% до $55.7 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 58.15, РТС (-0.2%), ММВБ-50 (+0.8%).