Валютная ипотека мигрирует в рублевую

Крупнейшие банки РФ наладили процесс конвертации валютной ипотеки в рубли

Девальвация рубля поставила в трудное положение не только валютных ипотечных заемщиков, но и банки, вынужденные идти на компромиссы по условиям погашения долгов. Однако серьезных проблем с клиентами у крупных российских банков - Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ24 и СМП Банка - не возникло, свидетельствуют данные опроса РИА «Новости».

Власти РФ приняли в начале 2015 года ряд мер по облегчению долговой нагрузки на ипотечных заемщиков. В частности, приняты программа поддержки льготной рублевой ипотеки по ставке не выше 12% и программа помощи проблемным ипотечным заемщикам, в рамках которой им будут предоставляться субсидии в размере до 200 тыс. рублей.

Несмотря на то что проблемы с валютной ипотекой в России болезненны, в общем объеме ипотечного кредитования доля валютной ипотеки составляет лишь 2%, отмечала глава ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА.

ЦБ создал условия для российских банков по реструктурированию этих кредитов, в том числе специальный порядок по убыткам. Но поддержка россиян, имеющих сложности из-за валютной ипотеки, должна быть адресной и зависеть от их доходов, подчеркивала Набиуллина.

Валютная ипотека в Сбербанке

Сбербанк пошел навстречу заемщикам в вопросе конвертации валютного ипотечного долга в рубли, заверял в апреле глава крупнейшего российского банка Герман ГРЕФ. Задолженность по валютной ипотеке у Сбербанка составляла, по его словам, 7 млрд рублей, или около 3 тыс. кредитов, подавляющее большинство которых обслуживается в нормальном режиме.

Условия конвертации долга по ипотеке из валюты в рубли Сбербанк обсуждал с каждым клиентом индивидуально. С просьбой о рефинансировании долга по валютной ипотеке в Сбербанк всего обратилось около 100 заемщиков, с ними банк договорился, сообщала в августе руководитель розничного департамента банка Наталья АЛЫМОВА.

Количество заемщиков валютной ипотеки Сбербанка сократилось, по данным на 22 сентября, на 300 человек.

«Это люди, которые погасили задолженность, среди них также есть те, кто воспользовался предложением Сбербанка о реструктуризации. При этом сам портфель показал небольшой рост, связанный с увеличением валютного курса», - отметили в пресс-службе крупнейшего банка.

Сбербанк продолжает реструктуризацию валютных ипотечных кредитов, применяя индивидуальный подход по условиям их погашения, подчеркнули в крупнейшем банке.

Льготного курса не будет

Банк ВТБ24, розничная «дочка» ВТБ, найдет решение по каждому проблемному валютному ипотечному заемщику; всего у банка около 150 таких клиентов, отмечал весной глава банка Михаил ЗАДОРНОВ.

ВТБ24 к 1 июня завершил программу реструктуризации валютных ипотечных кредитов с сохранением валюты кредита, но по сниженной процентной ставке. Сейчас в банке доступна только программа конвертации валюты в рубли.

«Конвертация кредита производится по курсу, максимально приближенному к курсу биржи на момент проведения сделки. Конвертаций по курсу ниже биржевого ВТБ24 не проводил и проводить не планирует», - отметили в пресс-службе банка.

Порядок взаимодействия с валютными ипотечными заемщиками, предусматривающий ряд мер, направленных на снижение размера платежей по валютным кредитам и перевод таких кредитов в рубли, был утвержден ВТБ24 еще в декабре прошлого года.

«Программа была доступна всем клиентам, они могли реструктурировать кредит на выгодных условиях и снизить ежемесячный платеж в полтора-два раза», - напомнили в пресс-службе.

По данным на 1 августа, в ВТБ24 обслуживается около 4,3 тыс. валютных ипотечных заемщиков, что составляет менее 1% от общего числа ипотечных клиентов, из них 1,5 тыс. человек воспользовались предложением банка и реструктурировали валютную ипотеку по сниженной ставке в 7-8% годовых.

Конвертацией кредитов в рубли в ВТБ24 воспользовалось 280 заемщиков банка.

«При этом на 1 июня около 130 заемщиков отказались от программ реструктуризации и не обслуживают свой долг. По этим кредитам банк будет передавать иски на рассмотрение в суд», - сообщили в пресс-службе ВТБ24.

Позиция Газпромбанка и СМП Банка

Задолженность по валютной ипотеке перед Газпромбанком, по данным на 1 августа, составила 2,698 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка. Конвертация валютных кредитов в рубли происходит по текущему валютному курсу ЦБ по ставке 12% - 12,5% годовых.

СМП Банк предоставляет своим клиентам, имеющим ипотечные кредиты в долларах, возможность рефинансировать их в российские рубли по процентной ставке 12,95% годовых до 1 декабря 2015 года.

«Прошедшей весной мы уже проводили акцию с льготной ставкой по рефинансированию валютной ипотеки для своих клиентов, и многие воспользовались этим предложением. Мы решили повторить акцию, чтобы предоставить клиентам возможность уйти от валютных рисков, однако в будущем повторять или продлевать акцию не планируем», - сообщила директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья КОНЯХИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.