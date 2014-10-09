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Улюкаев: Отток капитала из России может составить менее 100 млрд долларов
По итогам 2014 года отток капитала из страны может быть меньше 100 миллиардов долларов. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
"Прогноз министерства по оттоку мы не меняли - около 100 миллиардов долларов. Похоже, что он может быть меньше, чем 100, но мы его не можем подсчитать, можем лишь предположить", - заявил он.
Чиновник коснулся и точности прогноза, заметив, что "мы работаем в точном соответствии законодательством. Если мы сравним качество наших прогнозов с прогнозами крупных инвест-банков, МВФ, то даже можно сказать, что они немного точнее".
Затронул он и тему инфляции. По мнению Алексея Улюкаева, инфляция в России может превысить прогнозы Минэкономразвития, но двухзначного числа не достигнет. "Я уверен, что нет, конечно, нет. Но в разных секторах экономики инфляция имеет разные показатели", - подчеркнул Улюкаев. В частности, в сфере продовольствия она составляет 12-13 процентов в год, а базовая инфляция - 5,9 процента.
Коснулся глава минэкономразвития и темы угроз для российской экономики. К их числу он отнес тот факт, что при достижении уровня в 13-15 тысяч долларов ВВП на душу населения, качественных институтов развития до сих пор не создано. "Второе - тарифы, они у нас достаточно высокие. Налоговая система, мы говорим, что наши налоги низкие, но сравниваем их не с теми странами", - перечислил он.
Бизнес не готов работать, так как риски остались, а доходность ушла, сделал он вывод. "Надо постараться снизить риски и создать комфортные условия для бизнеса", - предложил он.
Катализатором обострения, по мнению Алексея Улюкаева, в России является частая, на определенных уровнях, неадекватность уровня государственного управления уровню задач, которые надо решать. В то же время он признал, что "если бы не было ручного управления, то вообще, возможно, никакого бы управления не было".
Касаясь темы налогов, глава Минэкономразвития подчеркнул, что принципиальная позиция - точно не надо повышать налоговую нагрузку. Более того, отметил он, максимально осторожно стоит себя вести с НДФЛ и социальными платежами и, как одна из точек зрения "даже понизить их".
Но в целом стоит задуматься о том, чтобы "ввести мораторий" на изменения в налоговой сфере. "Но структурные изменения при этом возможны - это налоговый маневр в нефтяной сфере", уточнил министр.
Затронул Алексей Улюкаев и актуальную тему четырехдневной рабочей недели. "Это странное решение и идея. Есть сейчас гибкие формы занятости, но вводить как норму четырехдневную рабочую неделю это нонсенс, особенно на фоне той ситуации в экономике, которая есть сейчас", - считает он.
И, наконец, о санкциях. Глава Минэкономразвития считает, что чем дальше, тем больше на каждую семью повлияют санкции. "Наши банки занимают деньги за границей, это стало сложнее. В результате возможно удорожание ипотеки, потребкредитов, кредитов для бизнеса. Санкции, направленные на технологические особенности производства, особенно для нефтянки, где мы сильно зависим от импортного оборудования, в результате могут привести к ухудшению бюджетной ситуации. Но это не конец 2014 года, это среднесрочная перспектива", - резюмировал Алексей Улюкаев. И добавил, что введение контрсанкций - не самый лучший ответ, "правильный ответ - господдержка тех секторов, которые под ними оказались".
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