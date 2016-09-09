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Мечтать работать в банке лучше не стоит
Через пять лет Сбербанк сможет принимать 80% всех решений с помощью искусственного интеллекта, сказал глава банка Герман Греф. Это означает, что «десятки тысяч людей потеряют свою сегодняшнюю работу», уточнил он, сообщает деловая газета «Золотой Рог»
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на «Дне Вышки» в Высшей школе экономики, заявил, что большое количество решений в банке принимается «без участия человека», при помощи искусственного интеллекта. По его словам, через пять лет количество принимаемых автоматически решений может достигнуть 80%.
«Мы посчитали, если сравнить банк сегодня и Сбербанк пять лет назад, то примерно 50% тех решений, которые принимались людьми, сегодня принимаются машинами. И через пять лет, мы считаем, что мы сможем принимать примерно 80% всех решений автоматически с помощью искусственного интеллекта», — сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).
Глава Сбербанка уточнил, что в таком случае эти процессы будут происходить «значительно более качественно». «Это означает, что в нашем случае десятки тысяч людей потеряют свою сегодняшнюю работу», — заключил Греф.
О предстоящих технологических изменениях в работе Сбербанка Греф рассказывал весной этого года. Глава банка утверждал, что уже в 2017 году Сбербанк начнет внедрять технологии распознавания лица и голоса клиентов, которые помогут полностью отказаться от использования пластиковых карт. Греф говорил, что при введении новых технологий «банкинг изменится драматически».
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