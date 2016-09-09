Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В России стало невозможно прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей
09 Сентября 2016, 12:02 | В России
Правительство России установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2016 года на уровне 9 тысяч 956 рублей. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщается в документе, для трудоспособного населения этот показатель составил 10 тысяч 722 рубля, для пенсионеров - 8 тысяч 163 рубля, для детей - 9 тысяч 861 рубль.
Напомним, что за первый квартал текущего года прожиточный минимум на душу населения составлял 9 тысяч рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор:
Теги: инфляция прожиточный минимум цены
Новости тематики
- ЦБ назначил временную администрацию в очередном банке из ТОП-100
- Банки России в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%
- Банк из ТОП-100 прекратил обслуживание клиентов
- Российские банки хотят получать доступ к кредитным историям без согласия граждан
- В России стало невозможно прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей
- ЦБ разделит банки на универсальные и ограниченные
- Расходы россиян упали ниже уровня 2012 года
- В пенсионном фонде закончились деньги для малоимущих пенсионеров
- Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с мая 2015 года
- Сбербанк обеспечил новый простой способ пожертвовать деньги фонду "Подари жизнь"
Новости раздела
- ЦБ назначил временную администрацию в очередном банке из ТОП-100
- Банки России в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%
- Рубль устоит после выборов
- Банк из ТОП-100 прекратил обслуживание клиентов
- Налоги начнут повышать после выборов
- Российские банки хотят получать доступ к кредитным историям без согласия граждан
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Мечтать работать в банке лучше не стоит
- В России стало невозможно прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей
- ЦБ разделит банки на универсальные и ограниченные
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Google " Emini S&P Trading Secret ", it’s about trading Emini S&P, you will love it, these fellows are doing it right by me.