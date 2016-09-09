В России стало невозможно прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей

Правительство России установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2016 года на уровне 9 тысяч 956 рублей. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается в документе, для трудоспособного населения этот показатель составил 10 тысяч 722 рубля, для пенсионеров - 8 тысяч 163 рубля, для детей - 9 тысяч 861 рубль.

Напомним, что за первый квартал текущего года прожиточный минимум на душу населения составлял 9 тысяч рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток