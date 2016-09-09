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В России стало невозможно прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей

09 Сентября 2016, 12:02 | В России

Правительство России установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2016 года на уровне 9 тысяч 956 рублей. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается в документе, для трудоспособного населения этот показатель составил 10 тысяч 722 рубля, для пенсионеров - 8 тысяч 163 рубля, для детей - 9 тысяч 861 рубль.

Напомним, что за первый квартал текущего года прожиточный минимум на душу населения составлял 9 тысяч рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: инфляция  прожиточный минимум  цены 



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Комментарии

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