ЦБ разделит банки на универсальные и ограниченные

Центробанк неожиданно скорректировал концепцию регулирования банков с небольшим капиталом, которую планируется ввести с 1 января 2018 года. Регулятор отказался от уже объявленного разделения банков на региональные и федеральные и решил поделить рынок на кредитные организации с универсальной и ограниченной лицензией, объявил 8 сентября зампред Центробанка Михаил Сухов в кулуарах международного банковского форума в Сочи.«Мы не собираемся обязывать банки с капиталом до 3 млрд руб. переходить в статус универсального банка, который предполагает более сложную и тяжелую систему регулирования. В диапазоне капитала от 1 млрд до 3 млрд руб. будут находиться и универсальные банки, и банки с ограниченной лицензией», — заявил Сухов (цитата по «Интерфаксу»).В конце июля Банк России опубликовал проект закона для публичного обсуждения, разделяющий банки на федеральные и региональные. Согласно ему в категорию федеральных должны были попасть только банки с капиталом от 1 млрд руб. и активами свыше 7 млрд руб. Если банк не соответствует этим критериям, то он попадает в категорию регионального. Предполагалось, что такие региональные банки будут иметь право работать только в том регионе, где находится их головной офис, а также в соседних с ним субъектах. Также для них определялся ограниченный набор операций. В частности, предполагалось, что они не могут работать с нерезидентами, а межбанковские операции смогут проводить только через контрагента. Причем, вводя ограничения на проведение операций, ЦБ должен был упростить для них регулирование — требовалось соблюдение лишь пяти нормативов.