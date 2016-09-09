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ЦБ разделит банки на универсальные и ограниченные
09 Сентября 2016, 11:00 | В России
Центробанк скорректировал концепцию регулирования небольших банков. Облегченное регулирование с 2018 года будет введено для банков с капиталом до 3 млрд руб. Переход к упрощенной модели будет болезненным, считают эксперты. Об этом сообщает Деловя газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.
Центробанк неожиданно скорректировал концепцию регулирования банков с небольшим капиталом, которую планируется ввести с 1 января 2018 года. Регулятор отказался от уже объявленного разделения банков на региональные и федеральные и решил поделить рынок на кредитные организации с универсальной и ограниченной лицензией, объявил 8 сентября зампред Центробанка Михаил Сухов в кулуарах международного банковского форума в Сочи.
«Мы не собираемся обязывать банки с капиталом до 3 млрд руб. переходить в статус универсального банка, который предполагает более сложную и тяжелую систему регулирования. В диапазоне капитала от 1 млрд до 3 млрд руб. будут находиться и универсальные банки, и банки с ограниченной лицензией», — заявил Сухов (цитата по «Интерфаксу»).
В конце июля Банк России опубликовал проект закона для публичного обсуждения, разделяющий банки на федеральные и региональные. Согласно ему в категорию федеральных должны были попасть только банки с капиталом от 1 млрд руб. и активами свыше 7 млрд руб. Если банк не соответствует этим критериям, то он попадает в категорию регионального. Предполагалось, что такие региональные банки будут иметь право работать только в том регионе, где находится их головной офис, а также в соседних с ним субъектах. Также для них определялся ограниченный набор операций. В частности, предполагалось, что они не могут работать с нерезидентами, а межбанковские операции смогут проводить только через контрагента. Причем, вводя ограничения на проведение операций, ЦБ должен был упростить для них регулирование — требовалось соблюдение лишь пяти нормативов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Центробанк неожиданно скорректировал концепцию регулирования банков с небольшим капиталом, которую планируется ввести с 1 января 2018 года. Регулятор отказался от уже объявленного разделения банков на региональные и федеральные и решил поделить рынок на кредитные организации с универсальной и ограниченной лицензией, объявил 8 сентября зампред Центробанка Михаил Сухов в кулуарах международного банковского форума в Сочи.
«Мы не собираемся обязывать банки с капиталом до 3 млрд руб. переходить в статус универсального банка, который предполагает более сложную и тяжелую систему регулирования. В диапазоне капитала от 1 млрд до 3 млрд руб. будут находиться и универсальные банки, и банки с ограниченной лицензией», — заявил Сухов (цитата по «Интерфаксу»).
В конце июля Банк России опубликовал проект закона для публичного обсуждения, разделяющий банки на федеральные и региональные. Согласно ему в категорию федеральных должны были попасть только банки с капиталом от 1 млрд руб. и активами свыше 7 млрд руб. Если банк не соответствует этим критериям, то он попадает в категорию регионального. Предполагалось, что такие региональные банки будут иметь право работать только в том регионе, где находится их головной офис, а также в соседних с ним субъектах. Также для них определялся ограниченный набор операций. В частности, предполагалось, что они не могут работать с нерезидентами, а межбанковские операции смогут проводить только через контрагента. Причем, вводя ограничения на проведение операций, ЦБ должен был упростить для них регулирование — требовалось соблюдение лишь пяти нормативов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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Теги: ЦБ банк Центробанк финансы
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