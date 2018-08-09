Доллар превысил 66 рублей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом

Санкции и спекулянты позволили реализовать мечту правительства о дешевом рубле

Курс доллара превысил 66 руб. впервые с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Курс доллара увеличился на 1,21% и составил 66,34 руб.

Курс евро вырос на 1,04%, до 76,91 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.