Пенсионный фонд расширяет электронные услуги

В личном кабинете на портале es.pfrf.ru. теперь можно подать заявление о назначении компенсационных выплат за нетрудоспособными гражданами, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущены сервисы подачи заявлений:

• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

• о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

• о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим трудоспособным лицом; • о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия Смыченко напоминает, что все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.