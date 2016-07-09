2018-й станет годом невиданно выгодной ипотеки

С четверга Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам в рамках двух акций, сообщается на сайте кредитной организации. Во-первых, ипотека на новостройки "съехала" до 12,9% (было 13,5%). Такая ставка действует, если заемщик страхует жизнь и здоровье в соответствии с требованиями банка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При отказе от этой процедуры процент возрастет до 13,9. Кроме того, банк снизил ставки по военной ипотеке c 12,5% до 12%. Сроки действия обеих акций были продлены до 31 декабря 2016 года, сообщает сайт Life.

Виталий Степанов, эксперт ипотечного центра "Максан", обслуживающего заtмщиков Сбербанка, ВТБ24 и Банка "Открытие", оценил произошедшее снижение ставок как незначительное. По его мнению, рынок недвижимости их почти не почувствует.

- Это в большей степени психологический момент, - говорит специалист. - Заемщики сегодня покупают недорогие объекты недвижимости и, если считать в рублях, то выгоду они получат, но не такую большую. На рынок это не окажет существенного влияния.

Иного мнения придерживается генеральный директор компании "НДВ-Недвижимость" (партнерами компании являются крупнейшие банки - Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, "Дельтакредит") Александр Хрусталев.

- Снижение ставок по ипотеке на 0,5% привлечет в сегмент 3 - 4% новых покупателей.

В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) «Лайфу» сказали, что снижение ипотечных ставок будет стимулировать рост ежемесячных выдач ипотечных кредитов, что в конечном счете может вызвать увеличение спроса, а затем и рост цен на жилую недвижимость. Ставки по ипотеке будут снижаться, единодушны эксперты рынка недвижимости.

Степанов напомнил, что в 2011-2012 годах накануне президентских выборов ставки ипотечного кредитования у Сбербанка были еще более выгодными.

- Например, была акция "В десятку!", - говорит эксперт. - Ее старт был дан в июле 2010 года на условиях: 10% годовых - ставка, 10% - первоначальный взнос, 10 лет - срок кредита. Кредиты предоставлялись на приобретение объектов недвижимости, строящихся или построенных клиентами Сбербанка с участием его кредитных средств. Или акция "Возьми за 8", на условиях: 8% годовых - ставка в рублях; до 8 лет - срок кредита, в течение 8 дней принятие решения по кредиту. Поэтому я лично дождусь 2018 года, потому что перед президентскими выборами ставки снизятся гораздо сильнее, чем сейчас.

По мнению экспертов, дальнейшее снижение ставок позволит стимулировать спрос по в цепочке, потому что сегодня потенциальные покупатели новостроек не могут приобрести их из-за отсутствия возможности продать имеющееся у них жилье на вторичном рынке. Ставки кредитования для "вторички" в среднем более чем на 2% выше "первички".

В агентстве ипотечного жилищного кредитования "Дом РФ" также считают, что действия Сбербанка могут привести к новому витку снижения ипотечных ставок. Очевидно, снижение не только удержит, но и ощутимо увеличит долю банка в выдачах ипотечных кредитов. По собственной оценке Сбербанка, его портфель на рынке ипотечного кредитования увеличился с 50,4% в 2013 году до 55,2% в 2016-м.

По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, предоставленным «Лайфу», в первом квартале 2016 года рынок ипотеки вырос на 48% и приблизился к рекордным объемам выдачи первого квартала 2014 года (335 млрд руб, 198 тыс. кредитов). Населению предоставлено 188,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 323,4 млрд рублей. Средневзвешенная ставка выдачи составила 12,5%.

Поддержку рынку ипотечного кредитования оказала государственная программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.