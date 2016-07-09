Рубль держится из последних сил

Доллар/рубль пока не может найти в себе силы прорвать диапазон 63,5-67,5. Риски от референдума в Великобритании продолжают оказывать определенное давление на рисковые активы, а стимулирование со стороны ведущих мировых ЦБ наоборот сдерживает это давление, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Между тем цены на нефть ведут себя очень волатильно, то стремительно поднимаясь, то столь же стремительно снижаясь. При этом положительным фактором здесь остается постепенное снижение добычи и запасов в США, а также перебои с поставками из Нигерии. В качестве ключевых рисков стоит отметить перспективы увеличения добычи со стороны Ливии, а также возможность скорого наращивания добычи сланцевыми компаниями.

Определенное давление на рубль в ближайшие недели могут оказать дивидендные выплаты российскими компаниями иностранным инвесторам.

В целом ситуация остается достаточно противоречивой, хотя поводов для возобновления роста доллара, на мой взгляд, постепенно становится все больше. Первым сигналом на ускорение роста американской валюты вполне может стать пробой вверх отметки 65,5.

В свою очередь сигналом на ускорение снижения - уход ниже 63,5.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для газеты «Золотой Рог», Владивосток.