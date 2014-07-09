Какая зарплата считается "большой"?

Исследовательский центр портала «Работа.Mail.Ru» решил выяснить сколько, по мнению наших соотечественников, получают их начальники и какая зарплата действительно большая.

Каждый четвертый из 3 000 опрошенных уверен в том, что его руководитель получает зарплату от 100 000 до 200 000 рублей! Каждый десятый полагает, что зарплата руководителя может легко доходить до 300 000 рублей, а еще столько же убеждены, что она превышает 300 000 рублей. В частности, 6% опрошенных считают, что их руководитель получает от 400 000 рублей! Рассуждая о зарплате руководства, только половина опрошенных считают зарплату начальства заслуженной, тогда как каждый третий уверен – зарплата неоправданно высокая, нужно понизить ее уровень!

После того как респонденты оценили зарплату руководства, им было предложено ответить, какая зарплата, по их мнению, большая. Выяснилось, что «большой» россияне считают зарплату в 100 000 рублей, а зарплата в 50 000 рублей, по мнению большинства, скорее «нормальная». В то же время для 11% опрошенных 50 000 рублей – это тоже большая зарплата.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.