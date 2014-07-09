Государство будет экономить даже на Путине

В 2015 году расходы бюджета на функционирование главы государства и его администрации, а также премьер-министра и его аппарата будут сокращены

Расходы федерального бюджета на функционирование главы государства и его администрации, а также премьер-министра и его аппарата будут в 2015 г. сокращены, в то время как финансирование законодательной ветви власти будет увеличено. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект основных направлений бюджетной политики на 2015-2017 гг.

Главе государства и его администрации в 2015г. будет выделено 10,2 млрд руб., в то время как в 2014 г. - 10,9 млрд руб. Премьер-министр и его аппарат получат в 2015 г. 5,6 млрд руб., в то время как в 2014 г. расходы на них составляют 6,3 млрд руб. В следующем году расходы на Госдуму будут увеличены с 7,8 млрд до 9,1 млрд руб. Совет Федерации в 2015 г. получит 4,4 млрд руб., а не 3,4 млрд, как в этом году.

В 2016-2017 гг. на функционирование президента и его администрации будет выделено 10,4 млрд и 9,4 млрд руб. соответственно. Премьер-министр и его аппарат в 2016-2017 гг. получат 5,7 млрд и 5,2 млрд руб.

Нижняя палата парламента в 2016 г. получит 9,2 млрд руб., а в 2017 г. - 8,7 млрд руб. Совфеду из бюджета в 2016г. полагается 4,4 млрд руб., а в 2017 г. - 4,1 млрд руб.

ZRPRESS.RU, Владивосток.