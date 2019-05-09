Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками

Помимо силовиков и контролеров на бизнес теперь натравили еще и банки

Собственный бизнес в России ведет 2,9% населения, показало исследование Сбербанка. «Малый и средний бизнес остается недоиспользованным ресурсом российской экономики, - мягко резюмировали авторы исследования. - Такая ситуация - прямое следствие низкой склонности россиян начинать собственное дело». Независимые же эксперты уверены, что на самом деле все гораздо хуже. Целенаправленно ли или по недомыслию (во что сложно поверить), но власти взяли курс на полное сворачивание в стране частного сектора экономики и переход к тотальному засилью государственных монополий. Возьмите, к примеру, тот факт, с какой легкостью власти повысили, при профицитном бюджете, НДС, что уже привело к разорению тысяч компаний по всей стране и резко ухудшило положение в еще большем их числе.

Каждый открывший счёт — подозреваемый. Каждый осуществивший транзакцию — потенциальный преступник. Каждый совершивший необычное действие должен быть финансово уничтожен. Добро пожаловать в идеальный мир Банка России. Об этом материал портала «Царьград».

Жизнь многих миллионов людей в России сегодня связана с так называемым «малым бизнесом», или «малым предпринимательством». Правовой статус малого предпринимательства (МП) определяется Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (№204-ФЗ от 24 июля 2007 г.). У нас принято следующее определение малого бизнеса: это предприятие с численностью до 100 сотрудников, выручка от деятельности которого не превышает 800 млн рублей. Есть ещё среднее предпринимательство (СП) — компании с численностью занятых до 250 человек и выручкой до двух миллиардов рублей.

Федеральная налоговая служба ведёт единый реестр МСП с августа 2016 года. По состоянию на 10 января 2019 года в нём было зафиксировано 6,04 млн организаций. Львиная доля всех организаций — микропредприятия, компании с годовым доходом не более 120 млн рублей и среднесписочной численностью сотрудников до 15 человек. Они составляют 95,5% сегмента МСП. За прошлый год число всех субъектов МСП практически не изменилось, но вот число занятых уменьшилось на 1,5% — с 16,1 млн до 15,87 млн работников (на 233 тыс. человек). Число малых и средних предприятий за год сократилось на 6,1% и 7,3% соответственно. Таким образом, тревожные тенденции в секторе МСП камуфлировались с помощью большой массы микропредприятий, многие из которых являются «бабочками-однодневками».

Эксперты называют разные причины сворачивания МСП в России. Хотел бы остановиться на одной из них, которая сравнительно редко упоминается. Речь идёт о банках.

Очевидно, что компании МСП обязаны открывать счета в кредитных организациях. Через эти счета должны проходить все операции компаний. Банки в своей работе с физическими и юридическими лицами должны руководствоваться Положением Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указанный документ даёт коммерческим банкам право отказывать физическому или юридическому лицу в открытии счёта или оказании каких-либо других услуг в случае возникновения у банка подозрений в отношении потенциального клиента. Банки также могут блокировать счета в случае возникновения подозрений в отношении физического или юридического лица, уже являющегося клиентом.

Законодательной базой для блокировок является действующий с 2001 года Федеральный закон №115, который требует проверять на подозрительность все операции на сумму более 600 тысяч рублей. А с 2016 года банки стали постоянно получать от финансового регулятора дополнительные методические рекомендации, права и обязанности. Гайки закручивались несколько раз в год.

Неудивительно, что банки из двух зол стали выбирать меньшее. Им стало проще отказывать в проведении операций и открытии счетов, чем объясняться с Банком России и Росфинмониторингом по поводу тех или иных сомнительных операций и клиентов.

Из банков делают спецслужбы

В марте нынешнего года Минюст зарегистрировал очередные дополнения и поправки к Положению Банка России № 375-П. Они предоставляют коммерческим банкам «свободу творчества» в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо обязательных положений финансового регулятора коммерческие банки теперь могут вносить собственные пункты в программы борьбы с силами финансово-денежного зла. Вот как теперь выглядит пункт 4.9 Положения 375-П: «В программу управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма могут включаться иные положения по усмотрению кредитной организации».

Банки теперь обязаны дифференцировать клиентов, присваивая им разные рейтинги рисков. Каждый клиент должен быть объектом непрерывного мониторинга со стороны службы рисков банка, и рейтинг его рискованности (опасности для банка) должен пересматриваться не реже чем раз в полгода. Помимо этого, кредитные организации вправе требовать документальные подтверждения от бенефициарных владельцев счетов и проверять всю информацию по подозрительным транзакциям. В частности, объяснений потребуют, если предприниматель получил непрофильный платёж на расчётный счёт либо потратил деньги нецелевым для своего бизнеса способом.

Не позавидуешь как клиентам банков, так и самим банкам. Кредитным организациям теперь уже безопаснее бегать не за клиентами, а от них. Положение № 375-П откровенно и преднамеренно парализует работу коммерческих банков. Банк — не ФСБ, не какая-то иная спецслужба: знать всё о клиентах и желающих стать клиентами он не может и не должен. Но обязан, т. к. было немало случаев отзыва лицензий у банков как раз по той причине, что они работали с «подозрительными лицами» и проводили «подозрительные операции».

Знакомясь с документами финансового регулятора, понимаешь, что отныне в отношении как обращающихся в банк новых физических и юридических лиц, так и уже имеющихся клиентов действует принцип презумпции виновности. Каждое физическое и юридическое лицо должно восприниматься сотрудником банка как потенциальный (или реальный) пособник террористов, «теневиков», налоговых «уклонистов», наркодилеров и т. п.

ЦБ не заметил омбудсмена

Мне приходится общаться с представителями малого предпринимательства, и они в один голос говорят: банки нам мешают работать, банки могут стать причиной нашего банкротства. Да, я сам не раз писал о том, что банки своими кредитами с баснословно высокими процентными ставками часто доводят юридических лиц до банкротства. Но сегодня банк может довести такого клиента до банкротства даже без ростовщического кредита — просто заблокировать счета и операции по подозрению в том, что клиент занимается чем-то подозрительным. В цивилизованных странах такие блокировки могут осуществляться лишь на основе решений суда. А у нас это делается на основе Положения Банка России № 375-П.

Под удар попадают миллионы предприятий МСП. По поводу усиливающегося банковского беспредела в отношении малого и среднего бизнеса сегодня бьют в колокола такие организации, как партия «Дело», партия малого бизнеса России, партия «Роста», общероссийская общественная организация «Деловая Россия», «Опора России», многие другие общественные объединения России, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Вот фрагменты заявления Бориса Юрьевича:

Банкам, которые полностью зависят от Центрального банка как от регулятора, приходится шерстить все малые предприятия по жёстким критериям.

По оценкам омбудсмена, в 99% случаев банки блокируют «счета нормальных компаний, которые занимались нормальной деятельностью многие годы». А некоторые банки, продолжает Титов, «говорят, что они могут "отпустить" ваши деньги с вашего же счёта, но за 15% от того, что там лежит. Это просто вымогательство, это рэкет».

Все попытки договориться Центробанк игнорирует. «Регулятор создал некую общественную комиссию, которая должна была рассматривать эти кейсы. Но вообще не ввели ни общественников, ни нас, хотя мы — тот самый институт, который работает с этими проблемами. Они решили кулуарно решать все эти вопросы. В общем, проблема по-прежнему остаётся. И мне кажется, что бизнес уже разуверился», — резюмировал омбудсмен.

Копейка рубль бережёт

Но, кажется, финансовому регулятору малого и среднего предпринимательства уже недостаточно. Он решил также установить «учёт и контроль» в сфере так называемой «самозанятости». Напомню, что власть решила вытащить из «тени» самозанятых (нянечки, репетиторы, помощники по хозяйству и прочее) — тех, кто не создаёт юридического лица, а, по сути, выживает, зарабатывая себе на кусок хлеба. Вытащить и обложить налогом. Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в тестовом режиме на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями.

И с самозанятыми уже пошли проблемы. Как выяснилось, они могут сталкиваться с блокировкой счетов, поскольку банки идентифицируют таких клиентов как лиц, занятых нелегальной предпринимательской деятельностью, заявил на днях президент «Опоры России» Александр Калинин. На начавшиеся блокировки счетов самозанятых уже отреагировало Минэкономразвития РФ. Как заявила глава департамента инвестиционной политики министерства Милена Арсланова, власти не допустят массовых блокировок банковских счетов самозанятых. Её бы устами да мёд пить. Уважаемая Милена Тахировна не учитывает того, что реальная власть в стране принадлежит не Минэкономразвития и даже не Государственной думе, а Банку России. Именно этот институт реальной власти в стране и выпустил Положение № 375-П и другие нормативные документы, предписывающие душить всё живое в экономике России.