Рубль начал сдавать

Торговые войны, санкции и финансовые новости из США сильно нервируют российскую валюту

Прогноз на неделю: В ожидании развития ситуации. На рынках наблюдается настороженность, поскольку обмен новыми пошлинами между США и Китаем повышает вероятность полномасштабной торговой войны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом на выходных Трамп выразил уверенность в том, что все внешнеторговые разногласия между двумя странами будут разрешены. Отсутствие определенности создает все условия для роста волатильности на рынках. Кроме того, повышается напряженность в отношениях России и США: Кремль пообещал жестко ответить на последние санкции США, предупредив, что любые удары иностранных сил по Сирии могут привести к тяжелейшим последствиям (западная коалиция обвиняет режим Асада в химической атаке против боевиков – Сирия, Россия и Иран отвергают обвинения). Число буровых установок в США увеличилось до 808 (максимум с марта 2015 г.), что оказывает давление на нефтяные цены. При этом некоторую поддержку создают заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о силе американской экономике и плавном повышении ставок, что было воспринято некоторыми инвесторами как указание на еще 2 (а не 3) повышения ставки ФРС до конца года.

Снижение в США, рост в Азии. США (S&P 500 -2.19%, DJIA -2.34%, NASDAQ -2.28%), Азия (Hang Seng +0.89%, Shanghai +0.55%, Nikkei +0.74%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.36%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $67.39 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: Торговые войны, санкции. Обмен импортными пошлинами между США и Китаем стал главным фактором, определяющим ход торгов. После череды надежд и разочарований перспективы торговых войн к концу недели выглядели все более реальными. Дополнительный негатив для российских активов принесло введение в США санкций против российских компаний, олигархов и чиновников, близких к президенту Путину. Сгладить пессимистичный настрой помогал мягкий тон комментариев ФРС о дальнейшей монетарной политике и уверенности в силе американской экономики.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-4.7% до $66.9 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.10, РТС (-1.0%), индекс МосБиржи (+0.05%).