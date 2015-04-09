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Центробанк укрепляет рубль, чтобы "вытрясти" из россиян доллары

09 Апреля 2015, 12:04 | В России

8 апреля на российском валютном рынке рубль стал самым настоящим героем дня. В результате торгов, стоимость доллара на Московской бирже снизилась на полтора рубля, впервые с начала года провалившись ниже 54 руб./$, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru».

Существенное ослабление по отношению к рублю продемонстрировал вчера и евро, пробив вниз отметку 58 руб./EUR. В итоге, к концу вчерашнего торгового дня, на бирже доллар стоил 53,6 руб., а евро - 58 руб. Всего же, с начала апреля рубль укрепился на 7% по отношению к доллару и на 6% по отношению к евро.

По мнению многих экспертов, продолжающееся укрепление рубля выглядит несколько странным, так как фундаментальных причин для него просто нет. Между тем это вовсе не мешает рублю расти в цене под воздействием целого ряда локальных обстоятельств.

Официальная версия происходящего выглядит весьма ожидаемой и дежурной, хотя и не вызывающей особого доверия. Курс рубля после двух месяцев роста достиг значений, соответствующих экономическим показателям РФ, и в ближайшее время будет колебаться в пределах сформировавшегося коридора, заявил в среду министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Неожиданную поддержку российской валюте оказала и остановившаяся в своем падении нефть. На фоне растущих рисков войны на Ближнем Востоке с участием Ирана и Саудовской Аравии, нефть с каждым днем чувствует себя все более уверенно на текущих уровнях. Более того, есть определенные основания к тому, что в скором времени стоимость черного золота может повыситься еще больше. Как сообщает РБК, во вторник Саудовская Аравия намекнула на возможность переговоров с такими странами, как Россия и Мексика, о координации нефтяных поставок. Подобное решение объясняется опасениями Эр-Рияда относительно скорого возвращения на нефтяной рынок Ирана, способного обрушить и без того низкие цены. "Королевство по-прежнему готово помочь вернуть стабильность на рынок и улучшить цены в разумной и подходящей манере, но для этого необходимо участие основных добывающих и экспортирующих стран", — заявил во вторник министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуайми на встрече Саудовской экономической ассоциации. Данные слова можно расценивать, как сигнал о готовности Эр-Рияда возобновить консультации с такими нефтедобывающими странами по вопросу сокращения поставок.

Также на пользу рублю работает и резкое сокращение оттока капитала, значительное положительное сальдо текущих операций и отсутствие локального спроса на валюту, а так же вливание валютной ликвидности по инструменту валютного РЕПО со стороны Банка России.

Существует также и мнение о том, что нынешняя ситуация используется правительством и Центробанком для того, чтобы максимально "вытрясти" всю имеющуюся валюту из российских физических и юридических лиц. Стимулируя укрепление рубля, ЦБ вынуждает банки, компании и население продавать валюту, скупленную ими про запас во время долларового ралли конца прошлого года.

В этом случае, в очевидном проигрыше останется значительная часть населения, скупавшая валюту на высоких курсах конца прошлого – начала нынешнего годов. Поскольку, "сохраненные" в дорогой валюте средства нужны гражданам на повседневные расходы, они будут вынуждены продавать свои доллары и евро по ценам ниже тех, по которым они покупали их на волне общей паники.

Что касается возможных уровней, до которых может продолжиться укрепление рубля в ближайшее время, то это скорее всего диапазон 49-50 руб./$. Дальнейшее укрепление кажется уже мало целесообразным, так как излишне сильный рубль будет способствовать сокращению рублевых поступлений от экспорта и росту спроса на импортную продукцию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: кризис  валютный рынок  доллар  экономика  рубль  евро 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:39, 09.04.2015#

    Как я люблю нашу удачно подобраную власть.

  • Димон12:59, 09.04.2015#

    в очевидном проигрыше останется значительная часть населения, скупавшая валюту на высоких курсах конца прошлого – начала нынешнего годов. (с)Как говорил один финансист: когда котировками начинают интересоваться чистильщики обуви это верный признак, что пора продавать.

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