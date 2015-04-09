Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центробанк укрепляет рубль, чтобы "вытрясти" из россиян доллары
8 апреля на российском валютном рынке рубль стал самым настоящим героем дня. В результате торгов, стоимость доллара на Московской бирже снизилась на полтора рубля, впервые с начала года провалившись ниже 54 руб./$, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru».
Существенное ослабление по отношению к рублю продемонстрировал вчера и евро, пробив вниз отметку 58 руб./EUR. В итоге, к концу вчерашнего торгового дня, на бирже доллар стоил 53,6 руб., а евро - 58 руб. Всего же, с начала апреля рубль укрепился на 7% по отношению к доллару и на 6% по отношению к евро.
По мнению многих экспертов, продолжающееся укрепление рубля выглядит несколько странным, так как фундаментальных причин для него просто нет. Между тем это вовсе не мешает рублю расти в цене под воздействием целого ряда локальных обстоятельств.
Официальная версия происходящего выглядит весьма ожидаемой и дежурной, хотя и не вызывающей особого доверия. Курс рубля после двух месяцев роста достиг значений, соответствующих экономическим показателям РФ, и в ближайшее время будет колебаться в пределах сформировавшегося коридора, заявил в среду министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Неожиданную поддержку российской валюте оказала и остановившаяся в своем падении нефть. На фоне растущих рисков войны на Ближнем Востоке с участием Ирана и Саудовской Аравии, нефть с каждым днем чувствует себя все более уверенно на текущих уровнях. Более того, есть определенные основания к тому, что в скором времени стоимость черного золота может повыситься еще больше. Как сообщает РБК, во вторник Саудовская Аравия намекнула на возможность переговоров с такими странами, как Россия и Мексика, о координации нефтяных поставок. Подобное решение объясняется опасениями Эр-Рияда относительно скорого возвращения на нефтяной рынок Ирана, способного обрушить и без того низкие цены. "Королевство по-прежнему готово помочь вернуть стабильность на рынок и улучшить цены в разумной и подходящей манере, но для этого необходимо участие основных добывающих и экспортирующих стран", — заявил во вторник министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуайми на встрече Саудовской экономической ассоциации. Данные слова можно расценивать, как сигнал о готовности Эр-Рияда возобновить консультации с такими нефтедобывающими странами по вопросу сокращения поставок.
Также на пользу рублю работает и резкое сокращение оттока капитала, значительное положительное сальдо текущих операций и отсутствие локального спроса на валюту, а так же вливание валютной ликвидности по инструменту валютного РЕПО со стороны Банка России.
Существует также и мнение о том, что нынешняя ситуация используется правительством и Центробанком для того, чтобы максимально "вытрясти" всю имеющуюся валюту из российских физических и юридических лиц. Стимулируя укрепление рубля, ЦБ вынуждает банки, компании и население продавать валюту, скупленную ими про запас во время долларового ралли конца прошлого года.
В этом случае, в очевидном проигрыше останется значительная часть населения, скупавшая валюту на высоких курсах конца прошлого – начала нынешнего годов. Поскольку, "сохраненные" в дорогой валюте средства нужны гражданам на повседневные расходы, они будут вынуждены продавать свои доллары и евро по ценам ниже тех, по которым они покупали их на волне общей паники.
Что касается возможных уровней, до которых может продолжиться укрепление рубля в ближайшее время, то это скорее всего диапазон 49-50 руб./$. Дальнейшее укрепление кажется уже мало целесообразным, так как излишне сильный рубль будет способствовать сокращению рублевых поступлений от экспорта и росту спроса на импортную продукцию.
Новости тематики
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
Новости раздела
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
Комментарии
-
-
Димон12:59, 09.04.2015#
в очевидном проигрыше останется значительная часть населения, скупавшая валюту на высоких курсах конца прошлого – начала нынешнего годов. (с)Как говорил один финансист: когда котировками начинают интересоваться чистильщики обуви это верный признак, что пора продавать.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край
Как я люблю нашу удачно подобраную власть.