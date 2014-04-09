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Карты плетежной системы ПРО100 верят в туристов
Карты платежной системы ПРО100 (сейчас на ее базе выпускается универсальная электронная карта, УЭК) начнут принимать за рубежом, если существенная доля российских туристов станет держателями этих карт, полагает президент федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта» (УЭК), вице-президент Сбербанка России Алексей ПОПОВ.
«Должна быть существенная эмиссия этих карт в России, десятки миллионов карт. Дальше точно подтянутся места, куда ездят российские туристы. Дальше будем смотреть. По крайней мере, я могу сказать, что у меня есть реально живые предложения от международных платежных систем, разных, расположенных в сотнях стран и принимаемых в десятках миллионов торговых точек, о совместной работе, о выпуске кобейджинговых карт (совместная карта от двух платежных систем), по приему их карт здесь, наших карт там», - сказал он на пресс-конференции.
На прошлой неделе Президент РФ Владимир ПУТИН поручил правительству и ЦБ РФ рассмотреть предложения главы Сбербанка Германа ГРЕФА о построении на базе УЭК российской платежной системы и в течение одного месяца принять все необходимые решения.
ОАО «УЭК» является федеральной уполномоченной организацией по внедрению универсальных карт. На карте размещаются электронные идентификационное и банковское приложения, позволяющие иметь доступ к государственным и коммерческим услугам.
После введения санкций в отношении России со стороны США из-за событий в Крыму и последовавшего за этим отказа международных платежных систем Visa и MasterCard обслуживать карты нескольких российских банков развернулась активная дискуссия относительно того, целесообразно ли на базе УЭК и ее системы ПРО100 создание национальной платежной системы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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