Ставка Центробанка грозит упасть до 8,5% уже в этом году

Взгляд БКС: Мы считаем новые данные по инфляции еще одним поводом для ЦБ смягчить свою денежно-кредитную политику на ближайшем заседании, которое состоится 24 марта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новость: Инфляция в феврале – всего 0.2%. Рост потребительских цен в феврале замедлился до всего 0.2% м/м – самого низкого уровня для этого месяца в постсоветском периоде, сообщил Росстат. Результат оказался ниже нашего прогноза (0.4%) и консенсус-оценок (0.3%). В годовом выражении инфляция замедлилась до 4.6% г/г против 5% в январе.

Две главные причины разворота инфляционного тренда: 1) эффект базы и 2) укрепление рубля в прошлом месяце. В феврале 2016 г. рост цен в России значительно ускорился (+0.6% за месяц) из-за девальвации национальной валюты. В то же время в текущем году ситуация развернулась: стабильный и укрепляющийся курс рубля ограничил рост импортных цен, в особенности на свежие овощи и фрукты. Под влиянием сезонности доля последних в потреблении продуктов питания увеличивается в первые месяцы каждого года. В результате цены на эту категорию продуктов в прошлом месяце выросли всего на 0.6% м/м, что резко контрастирует с результатом прошлого года (2.3% м/м). В целом в феврале 2017 г. цены на продовольствие выросли на 0.2% м/м, на непродовольственные товары – также на 0.2%, а стоимость коммунальных услуг для населения – на 0.3% м/м.

Анализ: Мы ожидаем, что инфляция в годовом выражении продолжит замедляться вплоть до середины 2017 г., после чего риски разворота тренда во 2П17 начнут усиливаться в зависимости от урожая и соответствующей дефляции цен на продовольствие осенью. Мы считаем новые данные по инфляции еще одним аргументом для ЦБ снизить ставку недельного РЕПО на ближайшем заседании, которое состоится 24 марта. Мы ожидаем, что ставка будет снижена с текущих 10% на 25 б.п. или 50 б.п. Хотя пока перспективы урожая в этом году выглядят неплохо, мы сохраняем прогноз по инфляции на конец 2017 г. на уровне 5.1% г/г и ожидаем, что к этому времени ставка ЦБ упадет до 8.5%.