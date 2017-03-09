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Нефть подешевела - рубль, почему-то, укрепился
Сегодня: Падение цен на нефть снижает спрос на рисковые активы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Внешний фон не радует инвесторов, возвращающихся на рынки после 8 марта. Цены на нефть Brent находятся под давлением в свете неожиданного большого роста запасов энергоресурсов в США по данным Минэнерго, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии о том, что щедрость королевства не безгранична (Эр-Рияд обеспечивает львиную долю сокращения объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+) и бесконечно решать проблемы других государств за свой счет никто не собирается.
Все это снижает уверенность в восстановлении баланса нефтяного рынка. Кроме того, давление на рисковые активы оказывает укрепление доллара в сочетании с ростом вероятности повышения ставки ФРС на следующей неделе.
Снижение в США и преимущественно в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день на отрицательной территории (DJIA -0.33%, S&P 500 -0.23%, NASDAQ +0.06%). Азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику (Hang Seng -0.98%, Shanghai -0.85%, Nikkei +0.34%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.03%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $53.55 за барр. – выше открытия.
Вчера: Снижение во вторник. Накануне Международного женского дня рынки снижались (РТС -1.17%, ММВБ-50 -1.10%) в отсутствие явных драйверов роста, а также в ожидании повышения ставки ФРС на заседании 15 марта.
По итогам дня (8 марта): Цены на нефть Brent (-4.39% до $53.2 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.19.
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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