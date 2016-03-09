Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стартовал онлайн-проект "Спасибо от Сбербанка. Путешествия"
В рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», стартовал новый онлайн-проект для путешественников «Спасибо от Сбербанка. Путешествия». Сервис позволяет обменивать бонусы СПАСИБО на авиабилеты и бронирование отелей по всему миру из расчета 1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки. Участники бонусной программы могут использовать любое количество накопленных бонусов и «оплатить» ими до 99% стоимости. В проекте участвуют более 100 авиакомпаний и 300 тысяч отелей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Дополнительно за покупку через портал spasibosberbank.travel участники бонусной программы получают бонусы СПАСИБО: 1% от стоимости билета и 5% от стоимости проживания в отеле.
«Путешествия – это желанный и долгожданный проект для многих участников программы «Спасибо от Сбербанка». Именно поэтому мы с особенной радостью объявляем о его запуске. Мы постарались создать продукт действительно отличный от аналогичных на рынке. Так, на нашем портале spasibosberbank.travel нет понятия «премиальный билет», которые можно получить за бонусы и число которых, как правильно ограничено, также нет необходимости дополнительно оплачивать топливные и другие сборы», - говорит генеральный директор федеральной бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» Анна Пашкевич.
«Спасибо от Сбербанка. Путешествия» – это еще больше возможностей для владельцев карт Сбербанка совершать покупки с выгодой. Мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты с любым достатком могли обеспечить себе высокое качество жизни! Запуск travel-портала – еще один шаг в этом направлении. Регистрация в программе «Спасибо от Сбербанка» абсолютно бесплатна», – комментирует директор департамента развития отношений с клиентами Сбербанка Яна Павлова.
Подробнее о проекте: https://spasibosberbank.travel
Досье "Золотого Рога": «Спасибо от Сбербанка» – одна из крупнейших банковских программ лояльности в России. Программа неоднократно получала награды национальной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов». Аудитория программы насчитывает почти 19 млн человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 600 торговых сетей.
Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.
*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.
Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Новости тематики
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
- Ставки по кредитам снизятся
- 60 банков могут лишиться лицензий до конца года
- Кредиты по биометрическим данным будут выдавать уже в следующем году
- Verum заставит ваши деньги работать
- Уличные табло с курсами валют запретят
Новости раздела
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"