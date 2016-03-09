Стартовал онлайн-проект "Спасибо от Сбербанка. Путешествия"

В рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», стартовал новый онлайн-проект для путешественников «Спасибо от Сбербанка. Путешествия». Сервис позволяет обменивать бонусы СПАСИБО на авиабилеты и бронирование отелей по всему миру из расчета 1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки. Участники бонусной программы могут использовать любое количество накопленных бонусов и «оплатить» ими до 99% стоимости. В проекте участвуют более 100 авиакомпаний и 300 тысяч отелей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Дополнительно за покупку через портал spasibosberbank.travel участники бонусной программы получают бонусы СПАСИБО: 1% от стоимости билета и 5% от стоимости проживания в отеле.

«Путешествия – это желанный и долгожданный проект для многих участников программы «Спасибо от Сбербанка». Именно поэтому мы с особенной радостью объявляем о его запуске. Мы постарались создать продукт действительно отличный от аналогичных на рынке. Так, на нашем портале spasibosberbank.travel нет понятия «премиальный билет», которые можно получить за бонусы и число которых, как правильно ограничено, также нет необходимости дополнительно оплачивать топливные и другие сборы», - говорит генеральный директор федеральной бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» Анна Пашкевич.

«Спасибо от Сбербанка. Путешествия» – это еще больше возможностей для владельцев карт Сбербанка совершать покупки с выгодой. Мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты с любым достатком могли обеспечить себе высокое качество жизни! Запуск travel-портала – еще один шаг в этом направлении. Регистрация в программе «Спасибо от Сбербанка» абсолютно бесплатна», – комментирует директор департамента развития отношений с клиентами Сбербанка Яна Павлова.

Подробнее о проекте: https://spasibosberbank.travel

Досье "Золотого Рога": «Спасибо от Сбербанка» – одна из крупнейших банковских программ лояльности в России. Программа неоднократно получала награды национальной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов». Аудитория программы насчитывает почти 19 млн человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 600 торговых сетей.

Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.

*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.

Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.