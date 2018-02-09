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Центробанк порекомендовал банкам удешевить кредиты
Банк России посоветовал привязать ставки по кредитам к ключевой ставке, которая пока потихоньку идет вниз
ЦБ предложил банкам предоставлять новые кредиты не по фиксированным ставкам, а по плавающим, привязанным к ключевой. В нынешних условиях от этого выиграют прежде всего розничные заемщики — кредиты подешевеют, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Банк России посоветовал банкам привязать ставки по кредитам к ключевой ставке. «При заключении новых договоров о предоставлении ссуд Банк России рекомендует кредитным организациям включать в договор, на основании которого ссуда будет предоставлена, условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки Банка России и параметры таких изменений», — указано в письме, подписанном зампредом ЦБ Василием Поздышевым и опубликованном в «Вестнике Банка России» 8 февраля, пишет РБК.
С 18 декабря 2017 года ключевая ставка Банка России составляет 7,75% годовых, а 9 февраля пройдет заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Reuters, ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5%.
На российском кредитном рынке распространены фиксированные ставки. То, что предлагает ЦБ, принято называть плавающей ставкой. «Плавающие ставки — это традиционная западная практика. В России же это скорее исключение, поскольку клиенты еще хорошо помнят, что она может и резко вырасти», — говорит первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. В общем портфеле ВТБ количество кредитов, в которых предусмотрено изменение ставки, составляет не более 3%, указывает начальник управления кредитных продуктов банка Дмитрий Поляков.
Участники рынка отмечают, что при соблюдении рекомендаций ЦБ не возникает процентный риск у заемщиков, поскольку условия распространяются лишь на снижение ставки. Однако все это снижает маржу банков, в связи с этим эксперты указывают, что привязывать договоры к ключевой ставке ЦБ банки будут лишь точечно, по некоторым продуктам. По мнению Николая Цехомского, делать они это будут в наиболее конкурентных сегментах, например ипотеке. «То есть там, где важнее сохранить хорошего заемщика, удержав его от перехода в другой банк», — добавляет он. Вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов также считает, что данный механизм будет направлен прежде всего на ипотеку.
Из числа опрошенных РБК банков большинство отказались комментировать вопрос о том, будут ли они следовать рекомендациям ЦБ. Единственный банк, уже заявивший о намерении сделать это, — Совкомбанк. Как отметил первый зампредправления банка Сергей Хотимский, «Совкомбанк относится к рекомендации ЦБ положительно и будет ей следовать».
Должно пройти время, чтобы эту инициативу оценил рынок, а также каждый банк в отдельности, считает директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития Алексей Мерзляков. По его мнению, если ключевые банки внесут в договоры такие поправки, это будет стимулировать другие пересматривать свои условия по кредитам.
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