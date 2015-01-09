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В России полностью запретят хождение доллара
Депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил, что на ближайших заседаниях думского комитета по бюджету и налогам будет рассматриваться вопрос об отказе от оборота доллара внутри России, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Русскую службу новостей". По мнению парламентария, эта мера позволит резко поднять востребованность рубля.
"Самое главное – наладить экономику. Ограничить оборот доллара внутри Российской Федерации, то есть перевести внутрироссийские расчеты на рубли. Сегодня все кредитование и все инвестиции идут в долларах, в рублях только торговля. Надо все перевести, введя валютный контроль для юридических лиц, но не для граждан", – пояснил Федоров.
Курс российской валюты уже несколько месяцев снижается на фоне падения цен на нефть и введенных Западом санкций. В ноябре Центробанк отпустил рубль в свободное плавание; с тех пор он несколько раз обновил исторические минимумы – в середине декабря курс евро достигал отметки 100 руб./евро, доллара – 80 руб./$.
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Комментарии
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vasya11:23, 10.01.2015#
"в Госдуме седят одни идиоты или враги" - Половина тех, половина других Но я думаю, всё-таки не настолько идиоты, и далеко не все, есть надежда, что этот бред всё-таки не пройдёт и законом не станет. Видимо это комуняки опять воду мутят. Они главные спецы по всяким бредовым затеям.
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E068013:05, 10.01.2015#
Фёдоров говорит не о физических лицах, они не определяют положение рубля относительно доллара. На руках у граждан по разным оценкам 5. . . 8 % валюты от общего количества в стране, может и меньше. Дополнительно к этому следовало бы весь бизнес и промышленность, работающие в России , в т. ч. с госучастием (такого наверно 60. . 90%) надо вывести из офшоров, именно туда и непонятно кому уходят налоги, а точнее они не платяться в Россию, т. е. идёт поголовное сокрытие доходов и соответственно налогов с них. Это вопрос вопросов и его надо не обсуждать, а выполнять.
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Такое впечатление, что в Госдуме седят одни идиоты или враги. Не с того начинаете.