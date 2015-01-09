В России полностью запретят хождение доллара

Депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил, что на ближайших заседаниях думского комитета по бюджету и налогам будет рассматриваться вопрос об отказе от оборота доллара внутри России, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Русскую службу новостей". По мнению парламентария, эта мера позволит резко поднять востребованность рубля.

"Самое главное – наладить экономику. Ограничить оборот доллара внутри Российской Федерации, то есть перевести внутрироссийские расчеты на рубли. Сегодня все кредитование и все инвестиции идут в долларах, в рублях только торговля. Надо все перевести, введя валютный контроль для юридических лиц, но не для граждан", – пояснил Федоров.

Курс российской валюты уже несколько месяцев снижается на фоне падения цен на нефть и введенных Западом санкций. В ноябре Центробанк отпустил рубль в свободное плавание; с тех пор он несколько раз обновил исторические минимумы – в середине декабря курс евро достигал отметки 100 руб./евро, доллара – 80 руб./$.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.