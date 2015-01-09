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В России полностью запретят хождение доллара

09 Января 2015, 14:32 | В России

Депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил, что на ближайших заседаниях думского комитета по бюджету и налогам будет рассматриваться вопрос об отказе от оборота доллара внутри России, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Русскую службу новостей". По мнению парламентария, эта мера позволит резко поднять востребованность рубля.

"Самое главное – наладить экономику. Ограничить оборот доллара внутри Российской Федерации, то есть перевести внутрироссийские расчеты на рубли. Сегодня все кредитование и все инвестиции идут в долларах, в рублях только торговля. Надо все перевести, введя валютный контроль для юридических лиц, но не для граждан", – пояснил Федоров.

Курс российской валюты уже несколько месяцев снижается на фоне падения цен на нефть и введенных Западом санкций. В ноябре Центробанк отпустил рубль в свободное плавание; с тех пор он несколько раз обновил исторические минимумы – в середине декабря курс евро достигал отметки 100 руб./евро, доллара – 80 руб./$.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: запрет  финансы  доллар  курс  евро  валюта 



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Комментарии

  • ‚Сњ11:14, 10.01.2015#

    Такое впечатление, что в Госдуме седят одни идиоты или враги. Не с того начинаете.

  • Псевдоним20:48, 10.01.2015#

    Ты крупный специалист в экономике?

  • Анатолий23:00, 10.01.2015#

    не надо быть "крупным специалистом" чтобы видеть что экономике трындец!

  • vasya11:23, 10.01.2015#

    "в Госдуме седят одни идиоты или враги" - Половина тех, половина других Но я думаю, всё-таки не настолько идиоты, и далеко не все, есть надежда, что этот бред всё-таки не пройдёт и законом не станет. Видимо это комуняки опять воду мутят. Они главные спецы по всяким бредовым затеям.

  • абрывалГ13:02, 10.01.2015#

    Жаль, что ваш ограниченный ум не позволяет вам понять, о чем тут речь идет. Расчеты внутри страны должны идти в начиональной валюте, а не в долларах. А вам бы лишь бы тявкнуть, позицию обозначить.

  • путиномикус-мент22:31, 10.01.2015#

    а чем мы будем внутри страны торговать?)))) расскажи а глубокомыслящий? носками или валенками? а нет молоком. а нет и его то нет)

  • Анатолий23:06, 10.01.2015#

    Уважаемый абрывалГ! речь идет не о "расчетах внутри страны" (кстати они и так производятся в рублях), а о том что нашу экономику благодаря горе руководителям, выбрасывают из мирового экономического пространства, КНДРом светит! Вот о чем речь.

  • Черныйсарай11:34, 10.01.2015#

    Говоришь о рубле?

  • Анатолий23:07, 10.01.2015#

    ))))

  • Справедливый11:45, 10.01.2015#

    Всё верно, на всех так называемых легальных сделках, все эти манипуляции надо проводить в рублёвом эквиваленте. А кому нужны доллары, тот всегда может купить их в обменниках. Нормальное решение

  • Юрий Венедиктович11:54, 10.01.2015#

    Давно пора о народе подумать, а не о спекулянтах. Даёшь твёрдый рубль.

  • vasya12:52, 10.01.2015#

    "Даёшь твёрдый рубль. " - из качественной дубовой древесины? :- ))

  • Kim Chen20:28, 10.01.2015#

    Из качественной древисины будет то, что на него можно будет только купить

  • Kim Chen20:28, 10.01.2015#

    Из качественной древисины будет то, что на него можно будет только купить

  • Абырвалг11:58, 10.01.2015#

    Скоро! Во всех обменниках! Очереди желающих обменять доллары на рубли.

  • гость12:17, 10.01.2015#

    Давно пора хочешь куда поехать бери доллары а в России они зачем ?

  • гость12:17, 10.01.2015#

    Давно пора хочешь куда поехать бери доллары а в России они зачем ?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:19, 10.01.2015#

    Хахаха. . . Одни дебилы предлагают, другие обсуждают идиотские, нереальные предложения!))). . . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:19, 10.01.2015#

    Хахаха. . . Одни дебилы предлагают, другие обсуждают идиотские, нереальные предложения!))). . . .

  • E068013:05, 10.01.2015#

    Фёдоров говорит не о физических лицах, они не определяют положение рубля относительно доллара. На руках у граждан по разным оценкам 5. . . 8 % валюты от общего количества в стране, может и меньше. Дополнительно к этому следовало бы весь бизнес и промышленность, работающие в России , в т. ч. с госучастием (такого наверно 60. . 90%) надо вывести из офшоров, именно туда и непонятно кому уходят налоги, а точнее они не платяться в Россию, т. е. идёт поголовное сокрытие доходов и соответственно налогов с них. Это вопрос вопросов и его надо не обсуждать, а выполнять.

  • путиномикус-мент22:16, 10.01.2015#

    друг мой вот эти 60. . . 90% ЭТО нефтебаксы уплывают, так называемаЯ твоя промышленность. Вся наша промышленность это оружие и нефть. то по чем хлопнули американцы)вести расчет на рубли с рашкой никто не будет однозначно.

  • vasya23:09, 10.01.2015#

    "вести расчет на рубли с рашкой никто не будет однозначно. " - ну почему? Вопрос решаемый. Всем покупателям раздать станки для печатания рублей, и будут покупать за рубли за милую душу. А иначе откуда у них рубли возьмутся?

  • 36213:41, 10.01.2015#

    Всё так и будет, но сначала будет дефолт, а потом и П. П. хождению всякой валюты по роиссе.

  • vasya23:06, 10.01.2015#

    Шаг вправо-влево - попытка побега, подпрыгивание на месте - попытка улететь, охрана стреляет без предупреждения. :)

  • Псевдоним20:42, 10.01.2015#

    Давно пора.

  • Men20:49, 10.01.2015#

    Запрет сработает на руку валютчикам, вся валюта будет ходить, но уже вне закона. Когда то я это уже проходил.

  • E9520:54, 10.01.2015#

    Ну уж сразу тогда и евро запретить, какого члена таможня считает пошлины в евро? У депутата кишка тонка такое закинуть?

  • путиномикус-мент22:22, 10.01.2015#

    у нас даже такой статьи нет, как конфискация для такого рода деятелей) много слышал чтоб у кого что конфисковали?!

  • Псевдоним22:43, 10.01.2015#

    Как нам дорги советы тех , кто просрал Крым, вот-вот просрет Юго-восток. . . . и почти просрал свою страну! У вас, можно подумать, были деньги в стране или есть теперь. Лучше быть долбоебом, чем скакать для сугреву!

  • путиномикус-мент22:20, 10.01.2015#

    федоров это вообще недоделыш конченый. он то горбачева судить хочет, то группе КИНО песни голивуд писал) там еще масса всего) государственная дура)как познер сказал)

  • Псевдоним22:48, 10.01.2015#

    Заголовок в стиле дейты. ру. Докатился ЗР :(

  • Ли_су23:16, 10.01.2015#

    Доллар запретят , а китайский юань сделают вторым дензнаком в России !!

  • 66609:20, 11.01.2015#

    бедный доллар! он же не переживет такого унижения от гдр и федорова лично.

  • СЭМ13:08, 11.01.2015#

    Давно пора запретить

  • тюбик21:18, 04.02.2017#

    сэм давай тебя запретим

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