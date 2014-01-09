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В России "упразднили" копейки

09 Января 2014, 11:22 | В России

Налоги с 1 января 2014 года нужно будет считать в полных рублях, применяя правила арифметики. То есть суммы менее 50 копеек отбрасывать, а 50 копеек и более округлять до полного рубля. Это официально прописано в статье 52 Налогового кодекса РФ, которая вступила в силу в начале января.

На законодательные новации наступивший январь оказался щедрым, как никакой другой. Только по экономике и социальной политике - около 25 документов. Они касаются банков, которые теперь обязаны возвращать клиентам деньги, снятые с карточек без ведома хозяев. Повышают детские пособия, материнский капитал. Устанавливают максимальный лимит на счета за коммуналку. И вводят новые правила получения налоговых вычетов за ипотеку. Налоговики могут вернуть вам до 260 тысяч рублей! Без копеек, конечно, поскольку они "упразднены".

Эксперты "РГ" в области налогового права, кстати, подчеркивают, что "поправка о мелочи" по сути является технической. Раньше в отчетности и так все налоги старались записывать в рублях. Однако это было лишь просьбой, так как такое правило указывалось в документах, касающихся порядка заполнения деклараций. Теперь оно получило законодательное основание.

Стоит напомнить, что вопрос округления периодически всплывает, причем не только в налоговой сфере, в которой он наконец обрел законодательную базу.

Налоги теперь нужно будет считать в полных рублях, применяя правила арифметики. А именно: эксперты уже давно говорят, что из оборота нужно выводить мелкие монеты. Однако Центральный банк не будет отказываться от их чеканки. И с ним согласны представители Гознака. Корреспондент "РГ" побеседовал с руководителем пресс-службы Гознака Натальей Никифоровой, которая высказала свое личное мнение: "Мелкие монеты, все эти 5, 10, 50 копеек, несут большую социальную функцию. Люди старшего поколения привыкли считать мелочь и не готовы от нее отказаться. К тому же, если перестать их чеканить и изъять из оборота, цены, скорее всего, будут округлены в большую сторону. А что говорить об однокопеечной монете - ведь это же практически национальный бренд!" - считает она.

При этом срок службы разменных монет намного превышает "продолжительность жизни" банкнот. Если, например, бумажная десятирублевая купюра в среднем живет несколько месяцев, то десятирублевые монеты могут находиться в обращении до 20 лет и спокойно использоваться в качестве платежного средства. Поэтому чеканить их выгодно.

Как у них?

В Европе еще весной 2013 года задумались об отмене монет номиналом 1 и 2 евроцента. По данным Еврокомиссии, с 2002 года каждая страна еврозоны понесла убыток в размере 1,4 миллиарда евро при их чеканке. Кроме того, такая мелочь уже давно не пользуется спросом у населения, ее не принимают многие автоматы, например, при оплате парковок или продаже билетов на общественный транспорт.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: налоги  деньги  закон 



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Комментарии

  • Псевдоним16:40, 09.01.2014#

    А как же " Эльдорадо" ?

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