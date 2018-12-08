Доллару предрекли 30-процентный обвал

Американская валюта входит в период затяжного падения

На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона. Финансисты спокойно относятся к подобным колебаниям, но предупреждают: уже к концу 2019 года доллар войдет в нисходящую траекторию, причем на много лет. А миллиардер и инвестор Рэй Далио уверен: курс рухнет на 30 процентов из-за "тройного дефицита США", что в итоге приведет к неизбежному — доллар лишится статуса мировой резервной валюты.

Дорогие деньги

С конца 2017 года Федрезерв ужесточает денежно-кредитную политику, последовательно повышая ставки. Логика регулятора проста: кризис давно позади, американская экономика восстанавливается, а потому со стимулирующими мерами пора заканчивать. Только в этом году ФРС поднимала ключевую ставку трижды. Такие темпы удорожания денег поставили многие компании в весьма затруднительное положение: брать новые кредиты все дороже, а надо и расплачиваться по старым долгам. Трамп уже подверг жесткой критике стратегию регулятора, заявив, что ФРС "сошла с ума" и превратилась в главную угрозу американской экономике.

Опасность вполне реальна: рынок недвижимости уже отреагировал на действия ФРС замедлением, цены на жилье превысили уровни, предшествовавшие кризису 2008 года. Аналитики не исключают того, что в 2019 году регулятор может взять паузу. Но Пауэлл все равно дал понять: рынку стоит готовиться к плавному и постепенному повышению базовой ставки.

Годы "депрессии"

Между тем аналитики JPMorgan Chase рассчитали, как изменения в монетарной политике США повлияют на курс доллара. По их оценкам, снижение начнется к концу следующего года и переломить нисходящий тренд американская валюта уже не сможет: падение будет длиться годами.

На такую траекторию выведет охлаждение экономики США и пауза в цикле повышения ставок ФРС во второй половине года.

"В конечном итоге нас ждет нисходящее движение доллара в течение многих лет. Во второй половине следующего года, если ФРС действительно возьмет тайм-аут, экономика замедлится, а остальной мир стабилизируется, мы станем свидетелями снижения американской валюты", — цитирует Blooomberg глобального стратега JP Morgan Габриэлу Сантос.

По прогнозам экономистов JPMorgan, экономика США замедлится до 1,9%. "Снижение темпов роста до 2% — сценарий, при котором доллар ждет многолетнее падение", — констатировали аналитики банка.

Хронический дефицит

Один из ведущих американских финансистов, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио также уверен, что ситуация в экономике не сулит доллару ничего хорошего. Впрочем, по его мнению, о плавном и многолетнем снижении говорить не приходится: доллар рухнет по причине дальнейшего увеличения "тройного дефицита": дефицита бюджета, торгового баланса и счета текущих операций.

Как поясняет Далио, тройной дефицит США отпугнет иностранных покупателей облигаций казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30 процентов.

В таком случае, уверен инвестор, американская денежная единица неизбежно лишится статуса мировой резервной валюты. Далио не уточнил, что заменит доллар, но заверил: этот сценарий станет для США "худшим кошмаром".

"Роль доллара снизится, держатели американских долговых бумаг пострадают. Мы увидим, как на сцену выйдут другие валюты. Какие именно? Это слишком обширная тема для разговора", — отметил он.

Золото, а не доллары

На то, что дни доллара в роли самой главной валюты мира сочтены, указывает и другой американский экономист — профессор Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрин. Мощь современных финансовых технологий разрушает "сетевые эффекты", создававшие естественную валютную монополию, объясняет он. Сегодня все легче переключаться между валютами, это сравнимо с развитием операционных систем для персональной электроники.

Далио также указывает на золото как на один из самым надежных инструментов хеджирования валютных и политических рисков. И тому есть разумное объяснение: в случае краха долларовой системы (а этому способствуют, среди прочего, огромные ничем не обеспеченные долги) золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив снижает зависимость от любой валюты.

Неудивительно, что долларам Россия все больше предпочитает слитки. Золотой запас уже достиг рекордного уровня, а вот доля трежерис в международных резервах ЦБ практически сошла на нет.

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится тогда, когда правительствам мира нужно будет избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — констатировал Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.