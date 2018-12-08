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С пенсионерами рассчитаются досрочно
Стало известно, кому в праздничные дни безденежье не грозит
Положенные средства не придут в начале года тем, кому в первые дни месяца определенная сумма поступает на карту и сберкнижку или ее по старинке приносит почтальон. По той простой причине, что ее переведут заранее: не в январе, а в декабре.
По традиции год начнется с выходных дней, поэтому срок выдачи пенсий сдвинется. График предновогодней доставки будет известен в следующем месяце, уточнили в Пенсионном фонде России. (ПФР).
«Многое в этом вопросе зависит от доставочных организаций, с которыми отделения Пенсионного фонда будут согласовывать графики выплаты пенсий в предпраздничные дни», – разъяснили в ПФР «Российской газете», отметив, что пенсию можно будет получить несколькими способами: на почте, на банковскую карту, а также с помощью специальной организации.
В ПФР посоветовали ознакомиться с декабрьским графиком заранее, чтобы рассчитать свои финансовые возможности и беззаботно встретить праздник.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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"Стало известно, кому безденежье не грозит ". . Журналюги бессовестные, а ещё циничней подзаголовок не могли придумать? Тьфу.