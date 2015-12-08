Сбербанк признан лучшим стратегическим инвестором года

Сбербанк признал лауреатом премии The Moscow Times Award 2015 в номинации «Стратегический инвестор года».

В марте 2015 года Сбербанк приобрел контрольные пакеты акций компании Platius, разработчика одноименной системы лояльности и мобильных платежей, и компании «Рутаргет», разработчика рекламной платформы Segmento.

Технология Platius позволяет посетителям ресторанов и магазинов самостоятельно расплачиваться в этих заведениях с помощью специального приложения на мобильном телефоне и зарегистрированной в этом приложении банковской карты. Для оплаты покупатель вводит короткий уникальный код с чека или демонстрирует штрих-код с экрана своего телефона кассиру. Деньги автоматически списываются с банковской карты, одновременно пользователю начисляются бонусы.

Segmento использует технологии искусственного интеллекта и обработки больших данных в реальном времени для сверхточного таргетирования рекламы на основе знания о поведении человека.

«Сбербанк продолжит активно работать в сфере развития инновационных технологий и партнерства с компаниями, развивающими перспективные бизнес-модели, – отметил вице-президент – директор дирекции развития цифрового бизнеса Михаил ЭРЕНБУРГ. – Мы будем обогащать клиентский опыт и развивать новые направления».