Страхование по ОСАГО подорожало до шести тысяч рублей

Страхование по ОСАГО снова подорожало. При этом средний платеж по обязательной страховке автоответственности вырос на 61%, а страховая выплата — всего на 36%, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

За десять месяцев 2015 года заключено 32,8 млн договоров ОСАГО, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2014-го (35,4 млн). Средняя выплата по полису за январь–октябрь 2015 года выросла на 61% в годовом выражении, до 5,4 тыс. рублей (против 3,3 тыс. рублей), за октябрь — на 66%, до 6,1 тыс. рублей. Это следует из свежего отчета Российского союза автостраховщиков, который есть у «Известий».

При практически не изменившемся количестве страховых случаев (2,09 млн против 2,04 млн) объем общий выплат вырос за 10 месяцев куда меньше — на 37%, до 96,9 млрд рублей. Средняя выплата достигла 47,4 тыс. рублей, увеличившись на 36% по сравнению с прошлым годом (34,7 тыс. рублей, плюс 36%).

Напомним, что весной Депутаты Госдумы предложили поправки, предусматривающие запрет изменения тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) до 2017 года и ограничивающие полномочия Центробанка в этой сфере.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.