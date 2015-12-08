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Страхование по ОСАГО подорожало до шести тысяч рублей
Страхование по ОСАГО снова подорожало. При этом средний платеж по обязательной страховке автоответственности вырос на 61%, а страховая выплата — всего на 36%, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
За десять месяцев 2015 года заключено 32,8 млн договоров ОСАГО, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2014-го (35,4 млн). Средняя выплата по полису за январь–октябрь 2015 года выросла на 61% в годовом выражении, до 5,4 тыс. рублей (против 3,3 тыс. рублей), за октябрь — на 66%, до 6,1 тыс. рублей. Это следует из свежего отчета Российского союза автостраховщиков, который есть у «Известий».
При практически не изменившемся количестве страховых случаев (2,09 млн против 2,04 млн) объем общий выплат вырос за 10 месяцев куда меньше — на 37%, до 96,9 млрд рублей. Средняя выплата достигла 47,4 тыс. рублей, увеличившись на 36% по сравнению с прошлым годом (34,7 тыс. рублей, плюс 36%).
Напомним, что весной Депутаты Госдумы предложили поправки, предусматривающие запрет изменения тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) до 2017 года и ограничивающие полномочия Центробанка в этой сфере.
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Всё в порядке! Надо ещё поднять ОСАГО до 50 т. р. в год, а лучше все 100! Только вперёд, только подорожание всего и вся!Крым НАШ! дадим пилюлей ИГИЛ! УРА Путину!