Работающим пенсионерам дадут по рукам

С нового года изменятся условия перерасчета пенсий для пенсионеров, которые продолжают трудиться. Занимающим должности с высокими заработками намекают: пора уступить место молодым, сообщает ZRPRESS.RU.

Ежегодно после августовской корректировки пенсии некоторых южноуральцев увеличивались на несколько сотен рублей. С 2015 года ситуация изменится. Перерасчет трудовой пенсии будет происходить с ограниченного заработка – примерно с суммы 18 тысяч рублей.

- Пенсионерам выгоднее будет перейти на низко оплачиваемые должности, уступив свои места молодым, - считает заместитель управляющего областным отделением ПФР Леонид Устелемов.

По мнению разработчиков нового закона о страховых пенсиях, у работающих пенсионеров появляется другая возможность увеличить свои пенсии. Начиная с 2015 года, они могут отложить выход на заслуженный отдых. Выйдя на год позже положенного срока, россиянин увеличит пенсию на повышающий коэффициент 1,07. Если 10 лет не будет получать пенсию, она подрастет в 2,32 раза. К слову, сейчас средний размер трудовой пенсии южноуральцев составляет 11 279 рублей.

Многие полагают, что эти предложения носят вполне определенный смысл: пенсионный возраст по закону сохранен прежний (для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет), но на самом деле россиян стимулируют к его увеличению. При этом сокращая реальные доходы работающих пенсионеров, которые вынуждены трудиться дольше из-за низких размеров трудовых пенсий.

ZRPRESS.RU, Владивосток.