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Работающим пенсионерам дадут по рукам

08 Декабря 2014, 16:01 | В России

С нового года изменятся условия перерасчета пенсий для пенсионеров, которые продолжают трудиться. Занимающим должности с высокими заработками намекают: пора уступить место молодым, сообщает ZRPRESS.RU.

Ежегодно после августовской корректировки пенсии некоторых южноуральцев увеличивались на несколько сотен рублей. С 2015 года ситуация изменится. Перерасчет трудовой пенсии будет происходить с ограниченного заработка – примерно с суммы 18 тысяч рублей.

- Пенсионерам выгоднее будет перейти на низко оплачиваемые должности, уступив свои места молодым, - считает заместитель управляющего областным отделением ПФР Леонид Устелемов.

По мнению разработчиков нового закона о страховых пенсиях, у работающих пенсионеров появляется другая возможность увеличить свои пенсии. Начиная с 2015 года, они могут отложить выход на заслуженный отдых. Выйдя на год позже положенного срока, россиянин увеличит пенсию на повышающий коэффициент 1,07. Если 10 лет не будет получать пенсию, она подрастет в 2,32 раза. К слову, сейчас средний размер трудовой пенсии южноуральцев составляет 11 279 рублей.

Многие полагают, что эти предложения носят вполне определенный смысл: пенсионный возраст по закону сохранен прежний (для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет), но на самом деле россиян  стимулируют к его увеличению. При этом сокращая реальные доходы работающих пенсионеров, которые вынуждены трудиться дольше из-за низких размеров трудовых пенсий.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: Россия  ПФР  пенсии  работа  законы  стаж  зарплата 



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Комментарии

  • муть08:16, 09.12.2014#

    ага, у нас в стране перенаселение, рабочих мест категорически не хватает. а зачем тогда разрешают приезжать гастарбайтерам?

  • Псевдоним18:39, 10.12.2014#

    вы хотите работать дворником или уборщиком? гастарбайтеры работают там, куда русских не загонишь ни за что и никогда.

  • приморец08:26, 09.12.2014#

    Чтобы пенсионеры не работали

  • 88808:52, 09.12.2014#

    Да, а чтобы мерли как мухи от голода и невозможности лечиться, т. к. бесплатно у нас в больницах делать нечего. Все эти медполиса - Филькина грамота, уговоры в пользу бедных. Самая демократичная страна в мире, где все для народа!!!!!!!!!!!!!!!! Верным путем идем товарищи!!!!!!!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:57, 09.12.2014#

    Да мне от их добавки к пенсии 190-200 рублей в год не холодно не жарко. Да уступили бы молодым места, да где они такие: не ленивые, собразительные. Они есть , но их мало и с такими притензиями. . . . . . Ничего ещё не знают придя после института на производство, но зарплату подавай как спецу.

  • Псевдоним06:10, 12.12.2014#

    а вот вы сразу таким головастым на работу устроились? или просто так и остались всезнающим говном? молодым тоже нужна работа, а вы раз такое чудо разума, могли бы иметь собственный бизнес а не пизд. . еть в трубочку. . . .

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