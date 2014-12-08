www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.47 р. 100 JPY: 59.22 р.
EUR: 77.75 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Банк России может резко повысить ставку

08 Декабря 2014, 14:31 | В России

Ожидания повышения процентных ставок Банком России подскочили до шестилетнего пика в то время, как гособлигации завершают худшую неделю с 2009 года, а ослабление рубля заставляет регулятора наращивать валютные интервенции.

В ближайшие три месяца ЦБ может повысить процентные ставки на 364 базисных пункта, свидетельствуют форварды на процентные ставки (FRA). По данным в терминале Блумберг, к 19:22 мск рубль укрепился на 2,9 процента до 52,80 за $1, сократив потери этой недели до 4,7 процента. Доходность 10-летних облигаций федерального займа подскочила на 82 базисных пункта и впервые с 2009 года превысила 12 процентов.

На ближайшем заседании совета директоров 11 декабря центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной может вновь повысить ставки, так как на фоне падения нефти и западных санкций рубль по итогам года может показать худший результат с 1998 года, когда Россия объявила дефолт по государственным краткосрочным обязательствам.

«Необходимо значительное повышение процентных ставок, одних валютных интервенций для стабилизации курса может быть недостаточно, - написал по электронной почте Бернд Берг, лондонский стратег Societe Generale SA. - Рынок требует от центробанка повысить ставки на пару сотен базисных пунктов».

Банк России сообщил о продаже 3 декабря на валютном рынке $1,9 миллиарда, самый большой объем интервенций с 30 октября. Сегодня центробанк мог вновь выйти на валютный рынок, говорят опрошенные агентством Блумберг трейдеры.

Премия трехмесячных форвардов на процентные ставки к межбанковской ставке MosPrime подскочила на этой неделе на 264 базисных пункта до 364 на фоне растущих ожиданий повышения ставок ЦБ, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.

http://content.adfox.ru/transparent.gifСтоимость пятилетних кредитно-дефолтных свопов по долгу РФ выросла на 14 базисных пунктов, или на самую большую величину за пять лет. Фондовый индекс РТС снижался на 2,7 процента до 893,41 пункта. Марка Brent подешевела на 1,5 процента до $68,64, а с начала квартала потеряла 28 процентов стоимости.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: ЦБ  ставка рефинансирования  банк росии 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru