Банк России может резко повысить ставку

Ожидания повышения процентных ставок Банком России подскочили до шестилетнего пика в то время, как гособлигации завершают худшую неделю с 2009 года, а ослабление рубля заставляет регулятора наращивать валютные интервенции.

В ближайшие три месяца ЦБ может повысить процентные ставки на 364 базисных пункта, свидетельствуют форварды на процентные ставки (FRA). По данным в терминале Блумберг, к 19:22 мск рубль укрепился на 2,9 процента до 52,80 за $1, сократив потери этой недели до 4,7 процента. Доходность 10-летних облигаций федерального займа подскочила на 82 базисных пункта и впервые с 2009 года превысила 12 процентов.

На ближайшем заседании совета директоров 11 декабря центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной может вновь повысить ставки, так как на фоне падения нефти и западных санкций рубль по итогам года может показать худший результат с 1998 года, когда Россия объявила дефолт по государственным краткосрочным обязательствам.

«Необходимо значительное повышение процентных ставок, одних валютных интервенций для стабилизации курса может быть недостаточно, - написал по электронной почте Бернд Берг, лондонский стратег Societe Generale SA. - Рынок требует от центробанка повысить ставки на пару сотен базисных пунктов».

Банк России сообщил о продаже 3 декабря на валютном рынке $1,9 миллиарда, самый большой объем интервенций с 30 октября. Сегодня центробанк мог вновь выйти на валютный рынок, говорят опрошенные агентством Блумберг трейдеры.

Премия трехмесячных форвардов на процентные ставки к межбанковской ставке MosPrime подскочила на этой неделе на 264 базисных пункта до 364 на фоне растущих ожиданий повышения ставок ЦБ, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.

Стоимость пятилетних кредитно-дефолтных свопов по долгу РФ выросла на 14 базисных пунктов, или на самую большую величину за пять лет. Фондовый индекс РТС снижался на 2,7 процента до 893,41 пункта. Марка Brent подешевела на 1,5 процента до $68,64, а с начала квартала потеряла 28 процентов стоимости.

ZRPRESS.RU, Владивосток.