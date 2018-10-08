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Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой

08 Октября 2018, 08:16 | В России

Рассмотрим способы мошенничества, которые чаще всего применяются при совершении безналичных расчетов

Мошенникам прекрасно известно, что на банковских картах у большинства граждан хранятся довольно серьезные суммы, а потому всячески стремятся заполучить доступ к ним. А когда банковские карты наиболее уязвимы? Конечно же, когда мы вводим ПИН-код для проведения нужной нам операции. Поэтому, расплачиваясь банковской картой, мы каждый раз подвергаем свои деньги опасности.

Предлагаю рассмотреть способы мошенничества, которые в настоящее время чаще всего применяются при совершении безналичных расчетов.

Списывание CVV и CVC кодов карты

Нередко для совершения платежа покупателю приходится передавать свою карту в руки кассиру, т.к. платежный терминал расположен достаточно далеко.

А во многих кафе или ресторанах и вовсе заведена такая практика, что официант уносит счет вместе с картой клиента к кассе и через некоторое время возвращает ее вместе с чеком.

За то время, пока карта не находится в поле зрения владельца, с ней может произойти все что угодно: сотрудники заведения могут мгновенно сфотографировать обе стороны карты или скопировать все ее данные через специальное устройство, чтобы в дальнейшем изготовить дубликат.

Зная номер карты и CVV или CVC код (три цифры на оборотной стороне), они могут совершать покупки по вашей карте в интернете.

Поэтому Центробанк официально предупреждает, что при расчетах картой нужно требовать проведения операции в вашем присутствии, а лучше – совершить операцию лично (Письмо ЦБР от 2 октября 2009 г. № 120-Т).

Подставной POS-терминал

Платежи по банковским картам осуществляются с помощью специальных устройств – POS-терминалов. Через них клиенты вводят ПИН-код, одобряя списание средств с карты.

Поэтому бывает, что мошенники с помощью подкупленных сотрудников торговой точки перепрограммируют терминал так, чтобы он копировал данные карт вместе с ПИН-кодом.

В результате через некоторое время у владельца банковской карты списываются деньги «в неизвестном направлении».

Об использовании кассиром «неправильного» терминала свидетельствуют такие косвенные признаки:

- карта вставляется в терминал почти полностью, тогда как в обычном – не более, чем наполовину,

- не загорается табло терминала при выполнении операции,

- кассир проводит карту через терминал и сообщает, что платеж не прошел, при этом тут же проводит оплату через другой терминал (первый терминал – ложный).

Двойная оплата

Таким методом пользуются в основном недобросовестные курьеры, которые доставляют товары на дом.

Для приема безналичных платежей они используют мобильные терминалы, которые гораздо легче настроить на «преступный лад».

Схема проста: при первой оплате через карту курьер говорит, что платеж не прошел. Тогда клиент снова вводит ПИН-код и совершает уже, по сути, второй платеж.

В случае блокировки платежа кассир обязан выдать чек, подтверждающий отмену транзакции. Однако мошенники таких чеков не выдают, а когда выясняется, что платежей прошло два вместо одного, от них уже не остается и следа.

Увидели ПИН-код

На кассах крупных торговых центров нередко приходится отстаивать очередь, прежде чем удастся, наконец, оплатить свои покупки.

Этим нередко пользуются злоумышленники: они видят, какой ПИН-код вводит стоящий перед ними в очереди покупатель (чаще всего опасности подвергаются женщины), а затем «провожают» его, чтобы похитить банковскую карту (например, выхватив сумочку).

Зная ПИН-код, они моментально снимают все деньги с карты в ближайшем же банкомате.

Как защититься от мошенников

Для того, чтобы существенно уменьшить вероятность совершения мошенничества, можно:

- оформить отдельную карту для оплаты покупок, на которой не будет храниться больших сумм,

- подключить в банке оптимальный для себя лимит на снятие денег с карты и смс-информирование,

- заклеить код на оборотной стороне карты (например, непрозрачным скотчем),

- не передавать свою карту в руки посторонним.

Будьте внимательны и не дарите свои деньги мошенникам!

СИВАКОВА И. В.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: мастер кард  деньги  пин-код  карта  виза  мир  кража  мошенничество  банк 



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