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Герман Греф предрек России гражданскую войну
Глава Сбербанка Герман Греф в эфире "Первого канала" заявил, что Россию ждет гражданская война, революция или окончательная потеря суверенитета, если страна не избавится от "ресурсных объятий" до того, как у нее закончится "монопродукт", сообщает деловая газета «Золотой Рог». В интервью Владимиру Познеру Герман Греф не уточнил, что именно он имеет в виду под "монопродуктом", но, скорее всего, это нефть и газ.
"Сложность в том, что рано или поздно, из моноресурсного состояния происходит выход, если посмотреть историю, то исторически этот выход очень болезнен. Он связан либо с какими-то революционными потрясениями, либо с гражданской войной или очень сильной иностранной зависимостью. Три классических выхода из этой ситуации. Теперь поговорим о том, когда у нас потенциально этот монопродукт может закончиться, на мой взгляд, это черта (исчезновения "монопродукта". - Прим. ред.) примерно около 30-х годов (XXI века. - Прим. ред.)", - заявил Герман Греф.
Глава Сбербанка и бывший министр экономического развития РФ также рассказал, в чем кроется причина современной деиндустриализации страны.
"Когда экономика входит в состояние ресурсных объятий, я не хочу сейчас употреблять экономический термин "ресурсное проклятье", начинается болезнь, целый ряд болезней, связанных с укреплением валюты, как следствие снижение темпов экономического роста. Обычно страны попадают в рецессию, наблюдается снижение темпов локального производства, объемов вложений в производство сложной индустриальной продукции, потому что за твердую валюту все проще завезти из-за рубежа. Начинается процесс деиндустриализации и депопуляции высоких технологий, науки и так далее. Это то, куда мы попали, мы находимся в стандартной ситуации, с нами не происходит ничего другого, нежели то, что происходило в истории с целым рядом других государств. Эта часть была названа в свое время "голландской болезнью", - заявил Герман Греф.
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