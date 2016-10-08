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Российская экономика начала оживать

08 Октября 2016, 14:03 | В России

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои прогнозы по динамике  ВВП России на 2016 год, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Этот показатель был увеличен на 0,4 процентного пункта - до спада на 0,8%, говорится в обновлённом прогнозе мировой экономики фонда World Economic Outlook (WEO).

Аналитики фонда при этом снизили прогноз по росту экономики США на 2016 год - на 0,6 процентного пункта, до 1,6%.

Правда.ру ранее писала, что Россия улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума и заняла 43 строчку, обогнав на одну позицию Италию.

Эксперты отмечают, что в России наблюдается рост инновационного потенциала в России и улучшение деловой среды за счет снижения административных барьеров.

Негативные оценки получила макроэкономическая ситуация в России и доступность финансирования.

Отметим, что в 2012 году Россия занимала в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 67 место и с тех пор постоянно улучшает свои позиции.

Напомним, что из стран бывшего СССР выше России находятся только Эстония, Литва и Азербайджан. Первое место в рейтинге конкурентоспособности занимает Швейцария, вслед за ней идут Сингапур и США.

Что характерно, не так давно международное агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз кредитных рейтингов России: если раньше он был «негативным», то теперь этот прогноз стал «стабильным».

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: процент  доллар  ВВП  экономический форум  евро  рубль  экономика 






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